FIFA multa a Federación Israelí por actos discriminatorios en el futbol

Ciudad de México.- La FIFA determinó sancionar a la Federación Israelí de Futbol (IFA) tras concluir una investigación en la que se acreditaron diversas faltas relacionadas con conductas ofensivas, discriminación y expresiones racistas en eventos futbolísticos.

El proceso disciplinario fue iniciado a solicitud de la Federación Palestina de Futbol (PFA), que denunció reiterados incidentes en las gradas durante partidos oficiales. Tras el análisis correspondiente, la Comisión Disciplinaria del organismo rector del futbol mundial concluyó que la IFA incurrió en violaciones a los artículos 13 y 15 de su Código Disciplinario.

Como resultado, la FIFA impuso una multa de 150 mil francos suizos, cifra que supera los 190 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 3.3 millones de pesos. Además de la sanción económica, se emitió una advertencia formal y se ordenó la implementación de medidas correctivas.

Entre estas acciones, destaca la obligación de que la selección nacional de Israel despliegue en sus próximos tres compromisos oficiales una pancarta con el mensaje: “El Futbol Une al Mundo – No a la Discriminación”, como parte de una campaña de concientización impulsada por la FIFA.

El informe subraya que la federación israelí no actuó de manera efectiva para frenar comportamientos discriminatorios persistentes en los estadios, así como la presencia de mensajes con carga política y militarista, en un contexto marcado por el conflicto con Palestina.

Sin embargo, el organismo internacional no abordó las acusaciones relacionadas con la participación de clubes israelíes en asentamientos considerados ilegales en territorios ocupados, tema que ha generado controversia a nivel internacional y que incluso ha sido llevado ante la Corte Penal Internacional.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reiterado su llamado a la FIFA para que garantice el respeto a los derechos humanos dentro del futbol y evite la realización de actividades en zonas que contravengan el derecho internacional.