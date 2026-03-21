Fallas y demoras colapsaron operación de El Insurgente

Toluca, Méx.- Una serie de fallas técnicas provocó un viernes complicado en la operación del Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, lo que provocó retrasos, largas esperas y molestias entre miles de usuarios del Valle de Toluca que necesitaban trasladarse hacia la Ciudad de México.

Desde las primeras horas del viernes, el servicio presentó interrupciones en el tramo de Zinacantepec a Observatorio, donde los trayectos llegaron a extenderse hasta casi dos horas, la situación dejó a pasajeros varados en distintas estaciones, sin información clara sobre la causa de las demoras.

Usuarios inconformes señalaron que los tiempos de espera fueron prolongados y que, en varios casos, los trenes permanecieron detenidos por largos periodos, mientras la única indicación era aguardar la reanudación del servicio.

Las estaciones de Zinacantepec y Observatorio registraron importantes aglomeraciones, lo que complicó aún más el ascenso de pasajeros y generó retrasos para quienes se dirigían a sus centros de trabajo.

Incluso, durante la contingencia se observó la presencia de dos trenes detenidos de frente a la altura de Jajalpa, aparentemente durante maniobras relacionadas con el suministro de energía.

Tras varias horas de afectaciones, el sistema informó a través de sus canales oficiales que el servicio fue restablecido y que la operación se normalizó en ambos sentidos, aunque las molestias entre los usuarios persistieron debido a los retrasos acumulados.