Toluca golea al Necaxa en la Liga MX femenil

Toluca, Méx.– Con autoridad y contundencia, Toluca Femenil se reencontró con la victoria al imponerse 5-1 a Necaxa Femenil en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX Femenil. Las Diablas Rojas dejaron atrás la derrota ante América y ofrecieron una actuación sólida frente a su afición.

Desde los primeros minutos, el conjunto escarlata mostró intención ofensiva y dominio del balón. Fue al minuto 17 cuando logró reflejarlo en el marcador, gracias a un remate de cabeza de la francesa Eugénie Le Sommer, quien aprovechó un centro largo para vencer a la guardameta Jennifer Amaro y poner el 1-0.

Para la parte complementaria, Necaxa intentó reaccionar y generó algunas llegadas, pero sin profundidad. Toluca mantuvo el control del encuentro y amplió la ventaja al 54’, nuevamente con Le Sommer, quien firmó su doblete tras capitalizar un error en la zaga rival.

Las hidrocálidas acortaron distancias al minuto 58 con un disparo de Ximena Viñolas que, tras un desvío, terminó en el fondo de las redes para el 2-1. Sin embargo, la ilusión visitante duró poco.

Toluca respondió de inmediato y al minuto 60 la sueca Jakobsson apareció para marcar el 3-1, golpe que terminó por inclinar el encuentro. En la recta final, el dominio escarlata fue total: Faustine Robert marcó el cuarto tanto y, ya sobre el final, Jakobsson selló su doblete para el 5-1 definitivo.

Con este resultado, Toluca Femenil dio un salto importante en la tabla general al colocarse en los primeros puestos, confirmando su protagonismo en el torneo. En la siguiente jornada, las Diablas visitarán a Mazatlán, mientras que Necaxa buscará reaccionar ante Atlas.