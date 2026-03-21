Giménez regresa con el Milan y acelera su carrera rumbo al Mundial

Milán, Italia.– La espera terminó para Santiago Giménez. Tras más de cuatro meses fuera por lesión, el delantero mexicano volvió a ser considerado en una convocatoria del AC Milan para el compromiso de la Serie A ante el Torino, marcando así su regreso al primer equipo.

El atacante de 24 años sufrió una lesión en el tobillo derecho en octubre, situación que lo marginó de la actividad competitiva durante más de 130 días. Ahora, luego de completar su proceso de rehabilitación y sumar semanas de entrenamiento con el grupo, el mexicano está listo para reaparecer, aunque de inicio como opción desde el banquillo.

El técnico Massimiliano Allegri confirmó la noticia en conferencia de prensa al asegurar: “Está muy bien, estará convocado”, destacando la evolución favorable del delantero, quien poco a poco retoma su nivel físico.

La vuelta de Giménez representa un impulso para el conjunto rossonero en la recta final de la temporada, pero también tiene implicaciones importantes para la Selección Mexicana. Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, el atacante inicia una etapa clave en la que buscará recuperar ritmo y minutos de juego.

Su ausencia en los primeros meses del año lo dejó fuera del radar competitivo, pese a que ya trabajaba con el equipo. Sin embargo, esta convocatoria abre la posibilidad de que vuelva a tener actividad oficial y demuestre su capacidad en el futbol italiano.

Javier Aguirre, técnico del Tricolor, sigue de cerca el desempeño del delantero, consciente de que su capacidad goleadora puede ser determinante. Si Giménez logra consolidarse nuevamente en el Milan y dejar atrás cualquier secuela física, se perfilará como una opción seria en el ataque mexicano.

El regreso del ‘Bebote’ no solo marca el fin de una etapa complicada, sino el inicio de una lucha contrarreloj por un lugar en la máxima cita del futbol mundial.