Alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, inaugura el festival del Día del Artesano

San Mateo Atenco, Méx.- Con la celebración del Día de la Artesana y el Artesano, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, inauguró la quinta edición del festival “San Mateo Atenco Artesanal”, que es un espacio dedicado a la promoción, exposición y comercialización del trabajo artesanal.

Durante la inauguración, la presidenta municipal señaló que “en San Mateo Atenco reconocemos en cada pieza artesanal una historia de esfuerzo, de talento y de amor por nuestras raíces, es por ello que pasar de 70 artesanas y artesanos registrados en 2022 a 309 actualmente no es sólo un número, sino que es resultado de una política pública efectiva que seguirá impulsando su talento y generando mejores condiciones para su trabajo.”

El evento se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo en la Plaza Cívica Benito Juárez, donde los asistentes podrán disfrutar de la muestra y venta artesanal, presentaciones de danza, canto, música y charlas culturales, además de una verbena popular que resalta la gastronomía tradicional del municipio y también se realiza una jornada de credencialización dirigida a artesanas y artesanos de San Mateo Atenco, con el objetivo de fortalecer su acceso a programas de apoyo.

Al hacer el reconocimiento al sector artesanal, la alcaldesa Ana Muñiz hizo énfasis y dijo: “nuestras artesanas y artesanos tejen historia y tradición y renuevan nuestra identidad todos los días” y entregó una nueva unidad móvil a la Dirección de Cultura y Turismo para mejorar el traslado de los grupos culturales locales a sus presentaciones fuera del municipio, así como para apoyar a las y los artesanos que participan en ferias y exposiciones.

Como parte de las actividades del día, se llevó a cabo la instalación y primera sesión del Consejo Consultivo de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal 2026, un órgano que permitirá fortalecer la planeación, promoción y consolidación de San Mateo Atenco como un destino con identidad propia, basado en su riqueza cultural y productiva.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal ratifica su compromiso con el impulso a las familias artesanas y, de manera especial, con las mujeres artesanas atenquenses, quienes con trabajo constante han visibilizado el oficio y sostenido la elaboración tradicional de diversos objetos, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo del municipio y de toda la región.

Finalmente, se reconoce ampliamente el papel protagónico de las mujeres artesanas, no como apoyo, sino como creadoras y guardianas de la tradición, cuyo talento y dedicación han sido fundamentales para preservar y fortalecer este patrimonio cultural.