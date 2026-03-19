San Mateo Atenco brilla con Premio Nacional por buen gobierno y educación

Cuajimalpa, Méx. – El Municipio de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra, fue reconocido con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, que distingue a los gobiernos locales que impulsan políticas públicas innovadoras con un impacto positivo en la vida de la población, este premio fue recibido en Cuajimalpa, Ciudad de México y es otorgado por la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA).

En el marco de la 15ª edición, San Mateo Atenco fue reconocido en la categoría de “Ciudad Educadora”, un enfoque que promueve a los municipios como espacios que educan mucho más allá del aula, mediante políticas públicas integrales que fortalecen el desarrollo social, comunitario y formativo de su población.

Al respecto, la alcaldesa Ana Muñiz dijo que este reconocimiento refuerza el compromiso con las comunidades escolares, ya que el Programa Unidos por Nuestras Escuelas es “una estrategia integral que articula 70 acciones a favor de la educación, orientadas a mejorar la infraestructura y equipamiento de los planteles educativos y a fortalecer el bienestar de estudiantes, docentes y familias atenquenses”, aseguró.

La mandataria municipal, Ana Muñiz se pronunció al respecto, asegurando que, a través de este programa, el Gobierno Municipal también brinda a las escuelas servicios públicos municipales como limpieza, mantenimiento de áreas verdes, alumbrado público, seguridad y acciones de acompañamiento y vinculación, a través de la red de enlaces municipales, que promueven y fortalecen la participación de madres, padres de familia y docentes: “Estas acciones han permitido tener entornos educativos más seguros, dignos e incluyentes, beneficiando directamente a miles de niñas, niños y jóvenes del municipio, consolidando a San Mateo Atenco como un referente de política pública local en materia educativa”, afirmó la presidenta Ana Muñiz.

En la ceremonia también fue entregado el Galardón Especial a la Excelencia Municipal al arquitecto J. Concepción Escutia Porcayo, secretario del Ayuntamiento de San Mateo Atenco, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y amplia participación en el fortalecimiento del ámbito municipalista.

Gracias a estos dos galardones, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco reafirma su compromiso con la educación, el desarrollo comunitario y la construcción de políticas públicas que generan bienestar para todas las familias atenquenses.