Roberto Beltrán reitera su compromiso social con Ixtapan de la Sal

Por: Nayib Elías Habr Nader

Ixtapan de la Sal, Méx.- En el corazón del Estado de México, donde las aguas termales y el sol parecen dictar el ritmo de la vida, vive un ciudadano que busca romper con el molde tradicional, forjando un liderazgo joven en Ixtapan de la Sal, no son solo con palabras al viento; sino acciones de quien se define como un gestor incansable.

En entrevista, Roberto Eduardo Beltrán Ocampo, señaló que como ciudadano y cuando ha tenido la oportunidad de ser funcionario público, ha entendido la importancia de escuchar al pueblo para caminar hombro con hombro.

Reconoció que su liderazgo se ha forjado en la cercanía y recorriendo las calles para transformar las necesidades ciudadanas en soluciones reales. “No se trata de promesas, sino de la evolución de un compromiso que entiende que el tiempo de la gente es valioso y que las respuestas deben ser rápidas”.

Roberto Beltrán es oriundo de Ixtapan de la Sal, se desempeñó como asesor en la dirección general de Gobierno en la región de Toluca, en la dirección municipal de Desarrollo Económico Educación y Cultura, y como Encargado de la Dirección municipal de Turismo y Cultura, actualmente es líder empresarial en la región.

Beltrán, comentó que Ixtapan de la Sal es, por excelencia, un referente turístico, sin embargo, existe una deuda histórica que en la actualidad se pone sobre la mesa con una claridad contundente respecto a que el bienestar no puede ser solo para los visitantes. “Que el bienestar de Ixtapan de la Sal deje de ser solo para quienes nos visitan y sea, por fin, una realidad diaria para quienes aquí vivimos”, señaló.

Apuntó, que esta frase resume una visión de justicia social necesaria, es el reconocimiento de que la infraestructura, la seguridad y el desarrollo económico deben beneficiar primero a la familia ixtapense, al comerciante local y al trabajador que sostiene la maquinaria del municipio.

Comentó que se considera un líder social y un servidor público que no se conforma con las formas del pasado, pues su enfoque en la gestión activa sugiere un municipio dinámico, donde la voz del habitante es el motor de la política pública. “Ixtapan de la Sal se encuentra en una encrucijada donde necesita manos que trabajen y oídos que sientan el pulso de su comunidad”, dijo.

Finalmente, Roberto Beltrán explicó que el compromiso está hecho, trabajar con puertas abiertas y resultados tangibles, ya que el reto es grande, pero la determinación de que Ixtapan de la Sal sea una tierra más digna es mayor, por lo que está seguro que seguirá trabajando de la mano de la gente para salir adelante.