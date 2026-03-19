Brinda CODHEM atención especializada a mujeres para la defensa de sus DD.HH.

Toluca, Méx.- Ante la necesidad de investigar violaciones a los derechos humanos de las mujeres de manera especializada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), cuenta con una Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género y No Discriminación, que brinda acompañamiento, canaliza a las afectadas a otras instituciones e investiga quejas por acciones u omisiones de autoridades, en casos en los que las mujeres han sufrido algún tipo de violencia.

De acuerdo con la visitadora Jessica Terán Aguilar, los casos más frecuentes se relacionan con problemáticas en la procuración de justicia para la investigación de delitos; acoso y hostigamiento laboral y sexual; así como de personas discriminadas por su identidad de género, entre otros.

En ese sentido, explicó que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, implica que ninguna acción u omisión basada en género les cause algún daño o sufrimiento, ya sea físico, patrimonial, sexual o incluso atentar contra su vida, tanto en el ámbito público como privado.

Por ello, destacó, en el momento en que una mujer reconozca algún tipo de violencia, debe acudir a sus redes de apoyo, denunciar y poner un freno para evitar que continúe o que se dé un daño mayor; saber que tienen derechos humanos, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a la protección de su integridad, además de otros derechos civiles y políticos que no pueden ser menoscabados por ninguna persona.

Por lo que toca a las quejas cuando se advierten violaciones graves a los derechos humanos, la CODHEM realiza investigaciones y ha emitido diversas recomendaciones para la defensa de los derechos de las mujeres. Algunas son de carácter general contra la violencia feminicida o la violencia obstétrica y algunas otras más específicas por asuntos en los que se vulneró el derecho a la debida diligencia, faltó perspectiva de género en la investigación de feminicidios; represión contra mujeres manifestantes o por el uso excesivo de la fuerza pública.

Estas recomendaciones, dijo, ayudan a generar políticas públicas, protocolos de actuación, a que se atienda a las víctimas, pero también a establecer un precedente para la no repetición de conductas que vayan en contra de los derechos humanos de las mujeres.

Finalmente, señaló que la CODHEM cuenta con personal especializado en la Secretaría General que realiza de manera permanente acciones preventivas como la capacitación y sensibilización al sector público y a la población, con diferentes temáticas que ayudan a prevenir estas violencias, brindando a las personas servidoras públicas herramientas para no violentar los derechos humanos de las mujeres en sus acciones.