Robo de carga farmacéutica se concentra en EdoMéx, Puebla y Guanajuato

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- De acuerdo con un análisis de la empresa de gestión de riesgos Overhaul, el robo de carga farmacéutica se ha convertido en una de las principales amenazas para la cadena de suministro en México, siendo el Estado de México, Puebla y Guanajuato las entidades que concentran el mayor porcentaje de casos, con el 33, 29 y 17 por ciento, respectivamente; es decir, ocho de cada diez incidentes ocurren en estos estados.

El estudio indica que, de enero a julio de 2025, el 67 por ciento de los incidentes se registró en la región Centro del país, el 29 por ciento en el Bajío y el 4 por ciento en el Sureste.

Entre los datos más relevantes, destaca que el 79 por ciento de los robos ocurrieron entre martes y viernes, mientras que el 73 por ciento se concentró entre las 00:00 y las 12:00 horas.

Asimismo, el 76 por ciento de los robos se perpetró con la unidad en tránsito, el 23 por ciento con vehículos estacionados y el 1 por ciento en instalaciones. Las unidades más afectadas fueron las camionetas de carga, con el 42 por ciento, seguidas de los vehículos tipo torton, con el 33 por ciento.

Las carreteras de mayor riesgo son la autopista federal 45D, que conecta el centro del país con el Bajío y atraviesa estados como Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, así como la autopista México-Veracruz (150D), que enlaza la Ciudad de México con el puerto de Veracruz y cruza por el Estado de México, Puebla y Veracruz; ambas destacan como las rutas más peligrosas para el transporte de este tipo de mercancías.

En cuanto a los productos robados, los medicamentos representan el 76 por ciento del total de incidentes, seguidos de vacunas, suplementos médicos, productos veterinarios, equipo médico y cargas mixtas, con el 5 por ciento cada uno.

Ante este panorama, el análisis advierte la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en el transporte de mercancías, así como mejorar la coordinación entre autoridades y sector privado, a fin de reducir los riesgos en las principales rutas del país y garantizar la integridad de la cadena de suministro farmacéutica.