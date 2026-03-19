Gobierno de La Paz limpia 5 km de la carretera México-Texcoco

La Paz, Méx.- A lo largo de 5 kilómetros de la carretera federal México-Texcoco, sobre el camellón y laterales, inició una jornada de limpieza que comprende la poda de árboles, corte de pasto, recolecta de basura, balizamiento, retiro de escombro, tierra y otros objetos que obstruyan las atarjeas, coladeras, rejillas y más.

El objetivo es limpiar y evitar que se arroje basura a la vía pública, por lo que se da mantenimiento a la carretera federal México-Texcoco en el tramo que cruza el municipio, trabajos que también coadyuvarán a mitigar las inundaciones que cada año se registran en determinados puntos de esta vialidad, aseguró Luis Ángel González Cisneros, titular del Departamento de Servicios de Limpia, quien exhortó a la comunidad a no arrojar basura en esta vialidad.

Destacó que estos trabajos son preventivos para mitigar los problemas ocasionados con la acumulación de basura, tierra y escombros que arroja la misma población. La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez busca cambiar la imagen urbana del territorio, así como instruyó para realizar los trabajos preparatorios previos a la temporada de lluvias en esta importante vialidad.

González Cisneros afirmó que los trabajos de limpia del camellón y banquetas de la carretera México-Texcoco están a cargo de cuadrillas integradas por más de 100 empleados del Departamento de Servicios de Limpias (adscripto a la Dirección de Servicios Públicos y Mejoramiento Urbano) y de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, entre otras, que se encargarán de balizar las banquetas y camellón de carretera, así como encalar los árboles y más.

Con camiones de volteo, unidades recolectoras de basura, escobas, palas, rastrillos, entre otras herramientas, se realiza la limpia del camellón y laterales y de las coladeras pluviales y pozos de visita en dicha carretera, retirándose la basura, para así mitigar problemas de las inundaciones originadas por la acumulación de basura, comentó.

Precisó que desde el Conalep Los Reyes hasta el Metro de Santa Marta, se realizará la jornada de limpieza, sin importar el tiempo en que se tarde el personal en limpiar todo el tramo, con el fin de cambiar la imagen urbana de La Paz.

Para finalizar, adelantó que se impulsa una campaña de limpieza a fondo para mitigar los problemas de anegación, exhortando a la gente a no arrojar la basura en la calle, porque es un hecho que “el agua no inunda, la basura sí”, ya que obstruye el fluir del agua pluvial hacia las redes recolectoras.