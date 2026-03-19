Juez vincula a proceso a presunto feminicida de ex estudiante de la UAEMéx

Toluca, Méx.- En audiencia de continuación de inicial, un juez determinó la vinculación a proceso en contra de Fernando “N”, por del delito de feminicidio cometido en agravio de una víctima, ex estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La investigación ministerial, indica que se pudo determinar que el día de los hechos, Fernando “N” se encontraba acechando cerca del departamento que habitaba la víctima, en espera de que ésta arribara a dicho lugar.

Y una vez que la víctima ingresó a su departamento, este sujeto habría aprovechado su relación de confianza previa para poder entrar al inmueble ubicado en la colonia Universidad en Toluca, en donde, en algún momento la habría agredido hasta privarla de la vida a consecuencia de edema cerebral secundario a asfixia mecánica, en su modalidad de estrangulación, para posteriormente huir del lugar.

Mientras que, familiares de la víctima, al no saber de su paradero acudieron el día 7 de marzo a dicho departamento en donde fue localizad el cuerpo, por lo que, al tener conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Fernando “N” como posible partícipe de este ilícito.

Mientras que, con la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión en contra de este sujeto, misma que fue cumplimentada en la colonia San Salvador Tizatlalli, en Metepec.

Fernando “N” fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial al interior de un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde, tras analizar los datos de prueba recabados y aportados por esta Fiscalía, determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria, el cual fenece el 19 de junio de 2026, prevaleciendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.