Vinculan a proceso al “Comandante Calleja” por extorsión

Toluca, Méx.- En audiencia inicial de formulación de imputación, una Autoridad Judicial determinó la vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como José Armando “N”, alias “Comandante Calleja” por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante.

José Armando “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades federales, del Estado de México y de Tlaxcala, en esa entidad, en el municipio de San Juan Totolac.

Este sujeto era un objetivo prioritario para las autoridades del Estado de México al ser considerado generador de violencia de alto impacto y líder de una célula delictiva de un grupo delictivo originario de Michoacán.

Se unió al referido grupo hace más de 20 años, en los tianguis de la zona oriente del Estado de México, en donde se encargaba del cobro de piso, actualmente sus actividades delictivas se relacionan con los delitos de extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo, entre otros.

José Armando “N”, es identificado como uno de los principales operadores de Josué “N”, alias “Tuerto” y/o “Colibrí”, así como de los hermanos Hurtado Olascoaga, principales objetivos del grupo delictivo con orígenes en Michoacán, quienes cuentan con ofrecimientos de recompensa por información que ayude a su captura.

Tras su detención, fue trasladado al Estado de México donde fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras analizar los datos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social, determinó su vinculación a proceso, le impuso como medida cautelar prisión preventiva y el plazo de un mes de investigación complementaria.

La indagatoria logró establecer que, en el mes de marzo de 2024, el hoy imputado llegó a un establecimiento tipo bar en compañía de dos personas y se ostentó como “El Comandante Callejas jefe de la Familia Michoacana”, amenazó a la víctima para obligarla a entregarle una cuota mensual de dinero, ya que, en caso de negarse, le haría daño a su familia e incendiaría su negocio. Por temor a sufrir algún daño, la víctima le entregó numerario.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a los presuntos responsables, por lo que solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Cabe destacar de los otros dos sujetos involucrados en este ilícito ya fueron detenidos y sentenciados.

Resultado de trabajos de inteligencia conjunta, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), junto con Fiscalía Edoméx (FGJEM) y Policía del Estado de México (SSEM), cumplimentaron este viernes 13 una orden de aprehensión contra este sujeto líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo, entre otros.