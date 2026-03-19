San Antonio la Isla mejora movilidad con repavimentación

San Antonio la Isla, Méx.- Con la entrega de la primera etapa de la repavimentación de la calle Benito Juárez, más de 3 mil habitantes de San Antonio la Isla, contarán con mejores condiciones de movilidad para llegar a sus centros de trabajo, a sus escuelas y a sus hogares, manifestó la Presidenta Municipal Alejandra Castro Nava.

“Estamos hablando de un camino seguro, digno, era necesario repavimentar y queremos pedirles que la cuidemos, esta calle tiene una durabilidad de más de 15 años pero nos puede durar todavía más si la cuidamos”, expresó la Presidenta Ale Castro.

La alcaldesa señaló que esta vialidad es una de las más importantes y transitadas de San Antonio la Isla, la cual conecta con la colonia Cuauhtémoc.

Ale Castro indicó que con esta obra se da respuesta a una de las peticiones que solicitaron los vecinos de esta localidad y que ahora es una realidad al ser una de las principales calles donde los habitantes transitan todos los días.