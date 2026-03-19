Azucena Cisneros inaugura presa de gavión en La Cañada

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inauguró una presa de gavión ubicada en la Sierra de Guadalupe, en San Andrés de La Cañada, la cual fue reconstruida después de que se derrumbó en 2021 y quedó en el abandono, y la cual ayudará a frenar las aguas broncas y retener los sólidos que bajan a gran velocidad de la parte alta durante la temporada de lluvias, en beneficio de más de cinco mil vecinos de la región.

Cisneros Coss informó que los trabajos se realizaron con mano de obra del personal del organismo de agua de Ecatepec Sapase y con recursos propios del mismo, para evitar inundaciones durante la época de lluvias.

La presa de gavión, que mide alrededor de 20 metros de largo, constó de 283 cajones llamados prismas, construidos de piedra sólida que reducen la velocidad del líquido que corre a las partes bajas.

“Se utilizaron 283 prismas. Es un material que es muy resistente a la intemperie, a la humedad y a la lluvia. Se coloca la piedra en forma de un cubo para que el agua pueda filtrarse y que no baje a la velocidad que viene, además retiene los sólidos”, explicó.

Dicha presa se derrumbó durante la fuerte lluvia que se registró en 2021 y fue olvidada por la administración pasada, lo que provocó que los hogares de habitantes de las partes bajas se inundaron durante años.

Francisco Reyes Vázquez, director del Sapase, explicó que la presa es muy importante para reducir la velocidad del agua que baja cuando llueve en la parte alta de la Sierra de Guadalupe.

Detalló que tiene capacidad de retención de agua de 10 mil litros cúbicos: sin embargo, debido a la altura que tiene es capaz de recibir más de 20 mil metros cúbicos de líquido y reconoció que se requieren construir presas de gavión para mitigar afectaciones en el municipio.

Cisneros Coss anunció que en los próximos meses se construirán dos presas de gavión, una en la colonia Izcalli Ecatepec y otra en Tulpetlac.

Añadió que no van a parar de trabajar debido a que es parte de la responsabilidad de su gobierno. “Ecatepec va a cambiar y está cambiando. En las partes altas ahí voy a estar en el tema de seguridad, en el tema de la prevención, de la luz, de los espacios públicos y de la basura”, mencionó.

Recalcó que la gente merece vivir con estabilidad y con mayor seguridad por lo que continuará trabajando para los vecinos de Ecatepec.