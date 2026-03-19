Brindan reconocimiento a mujeres periodistas y fotoperiodista

Toluca, Méx.- Al celebrar el Día de la Mujer Periodista y Fotoperiodista en el Estado de México, donde llevó a cabo la entrega de 13 galardones a mujeres periodistas y fotoperiodistas por su trabajo informativo, organizada por el Comité Promotor para la Protección del Periodista en el Estado de México, la diputada presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura, Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), reconoció que, por su labor, el Congreso local no es un espacio cerrado, sino una institución abierta, observada y sujeta al escrutinio público, así como que la sociedad es más libre, crítica y consciente.

Luego de hacer entrega de reconocimientos a periodistas y Fotoperiodista, en el marco del “Día de la Mujer Periodista y Fotoperiodista del Estado de México”, que se celebrará cada 18 de marzo, Martha Camacho resaltó el papel que desempeñan las mujeres del gremio periodístico, ya que su trabajo informativo construye puentes entre la representación política y la sociedad, eleva el debate público y genera confianza en las instituciones.

Ante le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández, los legisladores Esteban Juárez Hernández e Israel Espíndola López, ambos de morena, y la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa, destacaron la valentía de quienes han tenido que luchar para abrir esta profesión a la mujer y para hacer un trabajo que no está exento de riesgos.

Ante la presencia de Erika Icela Castillo Vega, magistrada en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, y de Luz María Hernández, presidenta estatal de morena, así como de personas comunicadoras, y en presencia de Violeta Isabel Huerta López, directora general de Comunicación Social del Poder Legislativo estatal, añadió que, cuando una mujer periodista es silenciada, se debilita la democracia, y cuando una fotoperiodista es agredida, se vulnera el derecho de toda la sociedad a estar informada.

Enfatizó que desde el Congreso hay una convicción clara de acompañar su causa, de escuchar sus demandas y de traducirlas en acciones concretas.

“Celebramos su talento, su ética y su compromiso. Pero también reconocemos su resistencia, su lucha diaria y su papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa”.

Mientras, el diputado Esteban Juárez, presidente del Comité Permanente Legislativo de Comunicación Social, llamó a celebrar la libertad de expresión y trabajar para erradicar la información falsa y malintencionada.

Y le diputade Esmeralda Navarro resaltó que ocupan las primeras planas y lugares que siempre se les habían negado y en donde nunca se les había reconocido, y destacó su fuerza, valentía y actitud para seguir la nota informativa y publicarla sin miedo a la verdad.

Y para el diputado Israel Espíndola, esta fecha es para celebrar a reporteras que sostienen la verdad, preguntan y no se conforman; fotorreporteras que capturan lo que muchos quisieran ocultar. Estas mujeres, afirmó, incomodan, pero también transforman.

Y la parlamentaria Itzel Pérez, admitió que gracias a esa labor periodística se han abierto las puertas a muchas mujeres en otros espacios, ya que las periodistas son quienes se encargan de informar con objetividad y arriesgan su integridad física para tener información veraz y transmitirla de manera objetiva.

Mientras que Violeta Huerta, destacó el apoyo y la colaboración que brinda el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, al gremio periodístico y celebró la visibilización de quienes ejercen este oficio y exhortó a denunciar cualquier acto de machismo y misoginia para romper los círculos de violencia en el medio.

Las Galardonadas fueron: Daniela Franco Mancilla, Marilyn Monserrat Mata Cabrera, Alhelí Abundis Alcántara, Noemí Muñoz Cantú, Rosa María Benítez Romero, Guadalupe Reyes Valdez, Claudia Maldonado Sánchez, Diana Sierra Tarango, Lizbeth Areli Díaz Rodea, Luz del Alba Velasco Gordillo, Sandra Luz Rodríguez Negrete, Alejandra Reyes Cervantes y Miriam Vidal Sánchez.

Además, Guadalupe de la Cruz Gerardo y Penélope Ventura Rojas Garfias, integrantes del Comité Promotor para la Protección del Periodista en el Estado de México, recibieron un reconocimiento especial.

Y a nombre de las galardonadas, Claudia Maldonado agradeció la conmemoración que “toca a todas quienes se dedican a esta labor”, y expuso que la participación de la mujer en esta actividad ha transformado el oficio, que ahora presenta más matices, profundidad y humanidad.

Guadalupe de la Cruz resaltó que la celebración reconoce la trayectoria, compromiso y valentía de mujeres que con su trabajo diario contribuyen a la vida democrática. Y Penélope Ventura Rojas Garfias agradeció al Congreso local por instituir esta conmemoración (vía Mónica Álvarez Nemer, diputada de la LXI Legislatura mexiquense en 2022) y respaldar los proyectos del gremio periodístico.