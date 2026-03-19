Estudio detectó alta incidencia de corrupción y baja denuncia en el EdoMéx

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, presentó los resultados del Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en la entidad en el que se identificó que la corrupción es percibida como un fenómeno frecuente y recurrente, que se concentra en la interacción cotidiana con el Estado, especialmente en trámites, servicios y gestiones administrativas.

Durante la reunión de seguimiento a las acciones en el entorno empresarial con integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y diputados locales, informó que el estudio contó con la participación de más de 300 unidades económicas de los sectores de servicios, comercio e industrial.

Entre los hallazgos más relevantes del estudio destacó que el 32 por ciento de los actos de corrupción reportados están asociados a la necesidad de agilizar trámites, mientras que 24 por ciento se relaciona con la conclusión de procesos administrativos, lo que sugiere que el fenómeno también está vinculado a obstáculos en los procesos institucionales.

El análisis también señala que más del 90 por ciento de quienes enfrentaron actos de corrupción no presentaron una denuncia, principalmente por miedo a represalias, la percepción de que se trata de una práctica común o la falta de claridad sobre los mecanismos para denunciar, por lo que indicó que los bajos niveles de denuncia refuerzan la percepción de impunidad y la normalización del fenómeno.

De acuerdo con los resultados, la corrupción no puede explicarse únicamente por decisiones individuales, sino también por factores estructurales como la complejidad de los procesos administrativos, la discrecionalidad o la falta de claridad en los procedimientos. Precisó que, ante la situación, la solución no solo implica sancionar sino mejorar los procesos institucionales, por lo que señaló que el combate a la corrupción requiere coordinación, corresponsabilidad y confianza entre sectores.

Finalmente, coincidió en la necesidad de impulsar mecanismos más eficaces de denuncia, simplificar trámites y fortalecer la transparencia institucional, como pasos clave para reducir la incidencia de la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones del Estado de México.