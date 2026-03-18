Necesario que dos entidades vecinas paguen por tirar basura en EdoMéx: Rescala

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala, dio a conocer la presentación de una iniciativa para que la Ciudad de México e Hidalgo, hagan en pago de 200 pesos por cada tonelada de basura que envían al Estado de México, y que ese dinero se quede en los municipios que la reciben.

En conferencia de prensa, a nombre de su bancada, subrayó que el Estado de México gestiona más de 26 mil toneladas de basura, y casi la mitad provienen de la Ciudad de México, que manda más de 10 mil toneladas al día, y de Hidalgo, envían 2 mil toneladas.

Es decir, que la Ciudad de México, envía más de 4 millones de toneladas de basura cada año a territorio mexiquense, sin pagar por ello.

Ante ello, dijo que: “Es justo que a Ciudad de México e Hidalgo paguen por la basura que nos mandan y que ese dinero se quede en los municipios mexiquenses donde la tiran”.

Rescala Jiménez, dijo que los municipios más afectados por la disposición de basura foránea son Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan e Ixtapaluca.

Por lo que, de aprobarse dicha iniciativa, a través del pago del derecho de 200 pesos por tonelada, podrán recaudarse anualmente más de 875 millones de pesos, de los cuales dos terceras partes –alrededor de 580 millones de pesos– se destinarán a los municipios que reciben la basura, para financiar medidas específicas para hacer frente a las consecuencias ambientales, de salud y de infraestructura.

Mientras que el tercio restante, cerca de 290 millones, serán destinados a las arcas estatales para implementar acciones genéricas y garantizar el derecho de los mexiquenses a un medio ambiente sano.

“Así cada peso se traducirá en acciones específicas, control de plagas, fortalecimiento a la infraestructura de gestión de residuos, instalación y modernización de plantas de tratamiento y máquinas recicladoras, restauración de suelos y cuerpos de agua, programas de reforestación y reparación de calles dañadas”, dijo.

Cabe mencionar que también la iniciativa prevé incorporar un mecanismo de trazabilidad de residuos que permita identificar de qué alcaldía o municipio proviene la basura, para tener claridad sobre las toneladas recibidas y el monto que se obtendrá.