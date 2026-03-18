EdoMéx ya presenta avances significativos del Plan “B”: Vázquez

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, aseguró que la entidad ya presenta avances significativos en varios de los ejes contemplados en el denominado “Plan B”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de organización institucional y racionalización del gasto público.

Destacó que el Estado de México se encuentra “adelantado en muchos temas” incluidos en esta propuesta, por lo que anticipó que la entidad continuará alineando su marco normativo y operativo para consolidar dichos cambios.

Uno de los puntos clave, explicó, será la eventual reforma en la integración de los cabildos municipales.

Señaló que actualmente existe una estructura que combina representación por planilla y por segundas minorías, lo que ha permitido, dijo, fortalecer la vida democrática en la entidad. Sin embargo, reconoció que podrían realizarse ajustes, particularmente en la figura de las sindicaturas, lo que calificó como un cambio de fondo.

En el ámbito presupuestal, Vázquez Rodríguez subrayó que el Congreso mexiquense ha optado por una política de austeridad que ya arroja resultados concretos. Por ejemplo, informó que se han adquirido dos inmuebles para uso institucional, destinados a áreas de Comunicación Social y Administración, ello ha permitido dejar de rentar tres edificios y generar ahorros a mediano plazo.

El legislador también rechazó percepciones sobre privilegios excesivos dentro del Poder Legislativo, al afirmar que no existen prerrogativas adicionales más allá de la dieta y el apoyo legislativo destinado a asesores y personal técnico.

Dijo que el Congreso depende de una plantilla de más de 2,500 trabajadores, entre personal de seguridad, limpieza y mantenimiento, cuya labor consideró fundamental.