Cultura de paz fortalece entornos laborales y mejora la atención a la ciudadanía: CODHEM

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la atención a la ciudadanía y promover entornos laborales basados en el respeto, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) llevó a cabo una videoconferencia dirigida a su personal, enfocada en herramientas y estrategias prácticas para la construcción de una cultura de paz en el trabajo cotidiano.

Durante la actividad, la psicóloga Magdalena Velázquez Velázquez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx y especialista en atención a víctimas del delito, subrayó que fomentar una cultura de paz contribuye a mejorar el servicio público mediante prácticas de diálogo, mediación y comunicación efectiva, con impacto positivo también en los entornos personales, familiares y comunitarios.

La ponente explicó que la cultura de paz se integra por valores, actitudes y comportamientos orientados al respeto de la dignidad humana y a la prevención de la violencia, mediante la educación, el diálogo y la cooperación.

Señaló que, aun en contextos donde existen expresiones de violencia a nivel global y local, cada persona puede asumir un rol activo para promover convivencia y justicia, evitando respuestas impulsivas o agresivas, y privilegiando soluciones pacíficas.

En ese sentido, destacó la importancia de rechazar la violencia, respetar la diversidad, fortalecer la empatía y practicar el diálogo y la mediación, así como promover la participación democrática y el servicio, a partir de valores como la justicia, libertad, solidaridad, tolerancia e igualdad.

Asimismo, puntualizó que la cultura de paz requiere una visión de igualdad y no discriminación, en la que ninguna persona sea excluida por razones de género, orientación sexual, identidad, creencias o cualquier otra condición. Reconocer la diversidad y actuar con respeto reduce tensiones, favorece la comunicación y previene conflictos.

Agregó que la educación es un elemento central para disminuir estereotipos y prejuicios, ya que no puede consolidarse una cultura de paz donde se vulneran los derechos de otras personas.

Finalmente, subrayó la relevancia del lenguaje incluyente y de la comunicación no violenta como herramientas para mantener abierto el diálogo, prevenir escaladas de conflicto y fortalecer el trato digno en la función pública. Enfatizó que las personas servidoras públicas pueden ser agentes de cambio en sus espacios laborales y comunitarios cuando incorporan estos principios en su actuar diario.

Con estas acciones, la CODHEM reafirma su compromiso de promover una cultura institucional basada en la dignidad humana, la prevención de la violencia y el respeto a los derechos humanos, como parte de una defensoría más cercana y con enfoque preventivo.