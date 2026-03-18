El Toluca aplastó al San Diego FC y avanzó en la CONCACAF

Foto: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca cumplieron con autoridad en casa y firmaron una noche redonda al imponerse 4-0 sobre San Diego FC, resultado que les permitió darle la vuelta a la eliminatoria y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF con marcador global de 6-3.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llegó al Estadio “Nemesio Diez” con la obligación de remontar el 3-2 adverso del partido de ida, y desde los primeros minutos dejó claro que asumiría el protagonismo. El Toluca se adueñó del balón y comenzó a generar aproximaciones, aunque sin claridad en el último toque.

Al minuto 22, los escarlatas estuvieron cerca de abrir el marcador cuando Bruno Méndez remató de cabeza un balón a modo dentro del área; sin embargo, tras la revisión en el VAR, la jugada fue invalidada por fuera de lugar de Jesús Gallardo, apagando momentáneamente el grito de gol en las tribunas.

El San Diego también tuvo una oportunidad clara al 28, pero su remate se fue desviado, lo que mantuvo con vida al conjunto mexiquense. El Toluca no perdió la calma y continuó insistiendo hasta que encontró recompensa antes del descanso. Al minuto 43, tras una serie de rebotes dentro del área, Jesús Angulo apareció sin marca para empujar el balón al fondo de las redes y encender el Infierno.

Para la segunda mitad, Toluca salió decidido a sentenciar la eliminatoria. El 2-0 llegó con una jugada colectiva de gran manufactura que culminó con una definición de Paulinho, quien con un toque de calidad dejó sin opciones al arquero rival.

El dominio local se mantuvo y Jesús Angulo volvió a hacerse presente en el marcador para firmar su doblete y el 3-0, en una jugada que fue revisada por el árbitro y validada tras el análisis. Todavía hubo tiempo para un cuarto gol, tanto que logró Jesús Gallardo con un trallazo que acabó al fondo de las redes para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, el Toluca se instala en los cuartos de final del torneo continental y ahora espera rival, que saldrá del duelo entre LA Galaxy y Mount Plaza. Los Diablos siguen firmes y con la ilusión encendida en la CONCACAF.

Toluca FC

Titulares:

Luis García, Bruno Méndez, Franco Romero, Andrés Pereira, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helio Nunes, Simón Santiago, Jesús Gallardo, Paulinho Dias, Jorge Díaz.

Suplentes:

Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Luan Garcia, Mauricio Isais, Osvaldo Virgen, Fernando Arce, Everardo López, Franco Rossi, Víctor Arteaga.

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San Diego FC

Titulares:

Duran Ferree, Jeppe Tverskov, Onni Valakari, Lewis Morgan, Anders Dreyer, Aníbal Godoy, Ian Pilcher, Luca Bombino, Oscar Verhoeven, Amahl Pellegrino, Christopher McVey.

Suplentes:

Carlos Dos Santos, Pablo Sisniega, Willy Kumado, Bryan Zamble, Pedro Soma, Osvald Søe, David Vázquez, Bryce Duke, Wilson Eisner, Emmanuel Boateng, Anisse Saidi, Alex Mighten.