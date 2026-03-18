GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 18 marzo, 2026

18 marzo, 2026 Columnas

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Ayer una de mis vecinas en la colonia Salvador Sánchez Colín de Toluca, me buscó para que acudiera al parque Laura Méndez Cuenca, ya que se estaban llevando a cabo unas obras por parte del Ayuntamiento de Toluca, a quien le solicitaron información y atender sus peticiones para que las nuevas obras no afecten sus viviendas.

Con gusto estuvimos en el lugar y se trata de la rehabilitación de dicho parque, al que le urge atención, pues con el paso de los años se ha visto afectado en su infraestructura, de ahí que existan varias notas periodísticas donde vecinos solicitaban la atención de este espacio desde hace mucho tiempo.

En este espacio, en lugar de la cancha de futbol de tierra, se pondrá una de pasto sintética con enrejado, un nuevo frontón, una cancha nueva de básquetbol y una de voleibol, ésta última que salió de las pláticas con los vecinos que atendió el director general de Gobierno, MARIO MEDINA, quien solicitó el apoyo de la gente para que entre todos construyamos un espacio digno para las familias toluqueñas.

En el parque habrá un área para mascotas, nuevas luminarias, baños, reparación de los andadores y accesos, rehabilitación del mobiliario urbano y mejoramiento de los jardines, entre otras acciones, por lo que será importante que el diálogo con los vecinos que tienen inquietudes sea constante y así esta importante obra cambie la imagen urbana en servicio de la convivencia comunitaria y la promoción de hábitos saludables.

De hecho, el alcalde toluqueño RICARDO MORENO, anunció esta obra en su conferencia de prensa y que cuenta con apoyo de recursos federales a través del programa nacional “Mundial Social 2026”, que contempla la rehabilitación de más de 4,200 canchas deportivas y espacios públicos en todo el país.

Que haya más obras de este tipo, más parques y áreas deportivas, así que confiamos en que esta rehabilitación transitará por buen rumbo, con el diálogo que los vecinos demandan y en beneficio de todos, pues de entrada, ya me vi echando reta y caminando por los nuevos jardines del parque Laura Méndez de Cuenca para desestresarme de la vida diaria del periodista.

LA GRÁFICA DE HOY

Del fotógrafo DANIEL ARRIAGA, es del partido entre mi querido Toluca Futbol Club y el San Diego FC, correspondiente a la CONCACAF Champions Cup y que estuvo lleno de emociones, pues los de casa tenían como objetivo seguir con vida en esta copa para impulsar la internacionalización del equipo, un objetivo que se planteó desde hace meses.

A pesar de que los gringos vinieron a cuidar su ventaja de 3 goles a 2, el Toluca intentó desde el inicio el irse al frente, sin embargo, el portero DURÁN FERREE y el VAR, evitaron que el gol llegara desde temprano, por lo que fue hasta el minuto 43, cuando por fin el equipo local abrió el marcador por conducto de CANELO ANGULO, que logró prender a la tribuna.

Para la segunda mitad, CANELO ganó un balón dividido en el área y cedió a GALLARDO, que desde la banda izquierda sacó un centro raso que de taquito anidó en el fondo de las redes el goleador PAULINHO para el 2 a 0.

Al minuto 59, nuevamente apareció la figura de CANELO ANGULO, quien logró anotar el tercero de la noche, y aunque el grito de gol se ahogó unos minutos tras la revisión del VAR, el tanto fue válido para beneplácito del respetable.

Para cerrar el pase a los Cuartos de Final de la “Concachafa”, GALLARDO conectó desde los linderos del área y logró anidar el esférico en las redes para el 4 a 0 final y el 6 a 3 global.

Los escarlatas ahora esperan rival, pero por lo pronto lograron una importante remontada que permite seguir tras el sueño de lograr esta Copa internacional.

Y VA DE CUENTO

Después de 60 años casados, estaban en su casa de Jocotitlán, el buen CÉSAR TUMALÁN y su esposa, ellos habían compartido todo, hablaban de todo, y no se habían guardado ningún secreto…

Lo único que no compartían era una caja de zapatos que la señora tenía en su closet y le había pedido a su esposo que nunca la abriera y que no le preguntara sobre ella.

En una consulta médica, el doctor les dijo que la enfermedad de la abuelita era terminal, por lo que el abuelito trató de arreglar todas las cosas de la abuelita, antes de su partida, por lo que se topó con la caja de zapatos y se la llevó al hospital…

Ella tiernamente le dijo que era tiempo de que él supiera el contenido de la caja… Cuando la abrió encontró dos muñecas de trapo y 300 mil pesos.

Ella le comentó: Cuando nos casamos, mi madre me dijo que el secreto de un buen matrimonio era nunca discutir, que cada vez que me enojará contigo, debería guardar tranquilizarme y coser una muñeca de trapo….

El anciano TUMALÁN, evidentemente conmovido, le dijo: Es increíble que sólo haya dos muñecas en la caja… Pero lo que no entiendo, amor mío, es el dinero, ¿de dónde salió?

Y le responde la abuelita: ¡Ah! Ese dinero es lo que gané… Con todas las pinches muñecas que vendí por los corajes que me hiciste pasar…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]