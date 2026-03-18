Condenan a 20 años a “Fer Italia” por violación de una adolescente

Tlalnepantla, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, obtuvo sentencias condenatorias por 20 años de prisión en contra de Luis Fernando Padilla Manzo, quien es conocido como “Fer Italia”, tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años, hechos acontecidos en Huixquilucan.

En la audiencia de individualización de sanciones, derivada del fallo condenatorio en contra de este sujeto, la Autoridad Judicial determinó penas de 10 años de prisión por cada uno de los ilícitos.

De acuerdo con las investigaciones Luis Fernando Padilla, agredió en dos ocasiones a la víctima al interior del domicilio del sujeto ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan.

El primero de estos hechos se suscitó el 11 de enero de 2024 cuando el sentenciado, con base en engaños, trasladó a la víctima al lugar señalado y cometió la violación; en tanto que el segundo sucedió el 22 de marzo del mismo año, cuando amenazó a la adolescente con difundir fotos y videos de índole sexual de ella, por lo que la llevó nuevamente al domicilio referido para agredirla nuevamente.

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes y recabó los datos de prueba necesarios para solicitar a la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Luis Fernando.

El 28 de agosto de 2025, le fue cumplimentado el mandato judicial e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, en donde la Autoridad Judicial, después del proceso legal, determinó la responsabilidad y dictó sentencia de condena.

Además, este sujeto enfrenta un proceso judicial diverso por el delito de violación en agravio de una mujer, quien fuera su pareja sentimental, ilícito que se cometió en el mismo inmueble ubicado en Huixquilucan, por lo que este 19 de marzo se llevará a cabo la audiencia intermedia para el desahogo de la acusación.

.