Refuerza UAEMéx las acciones en salud mental y prevención de adicciones

Toluca, Méx.- Con el objetivo de consolidarse como un espacio seguro y comprometido con el bienestar de su comunidad, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) impulsa estrategias enfocadas en la salud mental y la prevención del consumo de sustancias, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Durante el primer Foro Internacional de Prevención del Consumo de Sustancias, la institución firmó un convenio general de colaboración con Centros de Integración Juvenil A.C., con miras a fortalecer acciones conjuntas en materia de atención a problemáticas que afectan principalmente a las juventudes.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), la rectora auriverde subrayó que la falta de espacios seguros para atender malestares psicológicos, así como el estigma en torno a las adicciones, han impactado de manera significativa a la población joven, lo que representa un reto para la cohesión social y la sostenibilidad de las instituciones educativas.

Como parte de las actividades, Zarza Delgado y la directora general de la organización, Carmen Fernández Cáceres, entregaron 29 constancias a egresadas y egresados del Diplomado en Recuperación del Trauma Complejo, destacando la importancia de la formación especializada en estos temas.

Acompañada por la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, la primera rectora de la UAEMéx reiteró que la llamada Transformación Universitaria prioriza una perspectiva de cuidados que coloca en el centro la salud mental y el desarrollo integral de la comunidad universitaria.

Por su parte, Fernández Cáceres señaló que el convenio representa la suma de esfuerzos entre los sectores educativo y de salud para generar conocimiento y diseñar estrategias que permitan atender problemáticas como la violencia, el consumo de sustancias ilícitas y sus efectos en la salud mental.

En este sentido, destacó que la investigación y el análisis de estos fenómenos son fundamentales para construir alternativas de acompañamiento y brindar herramientas que permitan enfrentar situaciones complejas.

Autoridades universitarias y representantes del sector salud coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto y el diálogo para atender de manera integral estas problemáticas.

Finalmente, informó que el foro se desarrollará hasta el 20 de marzo con actividades como conferencias, mesas de diálogo, verbenas informativas, concursos y expresiones artísticas dirigidas a la comunidad universitaria.