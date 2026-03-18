Asesinan a dos campesinos en Juchitepec

Juchitepec, Méx.- Gran consternación causó la madrugada de este miércoles la localización sin vida con impactos de arma de fuego, del cuerpo de Cristhian Antonio Pérez Vargas, de 19 años de edad, quien se encontraba en calidad de desaparecido en la comunidad de San Matías Cuijingo, una delegación agrícola de este municipio.

El pasado domingo, Cristhian Antonio y José Vázquez Jiménez de 42 años, llegaron a esta delegación provenientes del estado de Veracruz. Ellos trasladaban en una camioneta una tonelada de hojas para tamal, las cuales iban a vender a unas personas de la comunidad.

Sin embargo, José fue asesinado a balazos en el momento que se iba a realizar la transacción en terrenos de cultivos del paraje “Manuel Monte Rubio”, donde fueron prácticamente emboscados por personas del pueblo que ya fueron plenamente identificados.

Su cuerpo fue encontrado en la parte trasera de una camioneta Ford Pick F250, con matrícula YG3341A del estado de Veracruz, mismo que presentaba un impacto de bala. En tanto, Cristhian Antonio permaneció en calidad de desaparecido hasta la madrugada de este miércoles, cuando su cuerpo fue localizado en un predio del barrio Santa Rosa de Lima.

La gente del pueblo se unificó en torno a estos barbaros hechos y participaron en la búsqueda de los desaparecidos, además de que su indignación era evidente ya que ellos son familias de campesinos honrados, que no son partícipes de actos delictivos.

Autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia de Amecameca informaron que de acuerdo a las investigaciones por el doble asesinato ya fueron detenidas tres personas, dos adultos y un menor de edad.

El caso provocó indignación entre los habitantes del municipio y de la delegación de San Matías Cuijingo, debido a la inseguridad total que se vive y la grave ineptitud de las autoridades municipales que preside el edil Juan José Calvo Fernández, que no le importa nada de lo que pasa en la comunidad y sigue decepcionando a la población por su negligencia y falta de carácter para gobernar.