Lleva Neza 65 por ciento de avance en obras hidráulicas

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que el municipio presenta un avance del 65% en acciones estratégicas para fortalecer su infraestructura hidráulica, con lo que se proyecta alcanzar la recuperación de hasta el 90% del caudal, además de garantizar el suministro de agua potable y prevenir inundaciones ante la próxima temporada de lluvias.

Destacó que se trata de una intervención histórica, ya que desde hace 63 años no se realizaban obras de esta magnitud en pozos y colectores en Nezahualcóyotl, lo que marca un punto de inflexión en la atención de una problemática estructural en el municipio.

Estas acciones forman parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno que contempla 121 programas y acciones en 11 municipios, beneficiando a más de 10 millones de personas.

En materia de agua potable, se realiza una inversión cercana a los 450 millones de pesos para fortalecer el sistema hidráulico municipal, mediante la reperforación de ocho pozos y la rehabilitación de uno más.

Gracias a estas acciones, se han recuperado más de 300 litros por segundo, lo que permite beneficiar aproximadamente a 432 personas por cada litro por segundo recuperado, ampliando el acceso al agua para miles de familias.

En cuanto a drenaje, destacó la construcción del colector Vergel de Guadalupe, ubicado en la zona norte del municipio, una obra clave para mejorar el desalojo de aguas pluviales y reducir encharcamientos durante lluvias intensas.

De manera paralela, dijo el funcionario, se lleva a cabo el mantenimiento integral de cinco cárcamos de bombeo, donde se han instalado nuevas bombas, motores y arrancadores que permiten una capacidad de desalojo de hasta 7 mil litros por segundo.

El alcalde subrayó que el uso de equipo especializado permitirá responder de manera más eficiente e inmediata ante contingencias.

Abundó que actualmente se desarrollan diversas obras hidráulicas en distintas zonas de Nezahualcóyotl, entre las que destacan:

• Reposición de pozos Neza 4, 5, 7, 8 y Rey Neza, con avances del 10% al 60%

• Intervenciones en colonias como Metropolitana, Vicente Villada, Loma Bonita y Rey Neza

• Construcción del colector en Vergel de Guadalupe y Joyas de Aragón con un avance del 80%

• Mantenimiento y rehabilitación de cinco cárcamos de bombeo con un avance del 80%

• Interconexión de redes de agua potable y rehabilitación de drenaje en diversas colonias

• Reconstrucción de cajas y válvulas para mejorar la distribución del agua

Destacó que estas acciones permitirán fortalecer el suministro en la zona centro-oriente del municipio y consolidar la recuperación del caudal.

Cerqueda Rebollo aseguró que Nezahualcóyotl está preparado para enfrentar la temporada de lluvias gracias al trabajo preventivo permanente; sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública, ya que esta práctica puede provocar fallas en la infraestructura hidráulica, como ocurrió recientemente con el colapso de una bomba por acumulación de desechos.