Promueven en EdoMéx cuidado responsable de mascotas con jornada CERA

Redacción

Redacción 17 marzo, 2026

17 marzo, 2026 Municipios

Municipios CERA, EdoMéx, Mascotas, responsable

CERA, EdoMéx, Mascotas, responsable 0 Comments

Calimaya, Méx.- Con el propósito de promover el cuidado responsable de los animales de compañía y acercar servicios veterinarios gratuitos a la población, el Gobierno del Estado de México invita a la jornada de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda, Retorna y Adopta), que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo a las 9:00 horas en la explanada principal de Mexicaltzingo.

A través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) se realizarán cirugías de esterilización, consultas veterinarias generales, desparasitaciones y orientación especializada, además de contar con módulos informativos para fomentar la tenencia responsable y el respeto hacia los seres sintientes.

Las familias asistentes también conocerán el trabajo que realiza el Parque Ecológico Zacango, así como las acciones del área de Cultura y Tutela Responsable, que estarán presentes con actividades informativas y de sensibilización dirigidas a niñas, niños y personas adultas.

Estas acciones forman parte de la política de bienestar impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha reiterado que el cuidado de los seres sintientes y la construcción de una sociedad más consciente son parte fundamental de la transformación del estado.

La Cepanaf invita a las y los habitantes de Mexicaltzingo y municipios cercanos a asistir con sus animales de compañía y aprovechar los servicios gratuitos de la Estrategia CERA, programa que recorre la entidad para llevar atención directa, cercana y humana a las comunidades.