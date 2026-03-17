INE EdoMéx fortalece coordinación y trabajo electoral

Toluca, Méx.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México llevó a cabo la Primera Reunión Estatal de Trabajo en materia de Organización Electoral, con la participación de vocalías ejecutivas y de organización electoral de las juntas distritales de la entidad.

Durante la sesión, el Maestro Martín Martínez Cortazar, Vocal Ejecutivo Local, destacó la importancia de fortalecer la coordinación institucional y el trabajo colaborativo entre las distintas áreas del Instituto, con el objetivo de mejorar los procesos operativos rumbo a futuros ejercicios democráticos.

En su intervención, la Ingeniera Liliana Martínez Díaz, Vocal de Organización Electoral Local, presentó la estrategia para el cumplimiento de la meta colectiva DEOE-53, la cual contempla la evaluación de diversos proyectos en materia de organización electoral, mediante la elaboración de diagnósticos, análisis FODA y propuestas de mejora.

Asimismo, se informó que los trabajos se desarrollarán bajo un esquema colaborativo entre las juntas distritales, organizadas en equipos temáticos, lo que permitirá identificar áreas de oportunidad en rubros como ubicación de casillas, mecanismos de recolección, cómputos distritales, integración de expedientes y uso de herramientas tecnológicas.

La Vocal de Organización Electoral enfatizó la necesidad de fortalecer la calidad en el desarrollo de las actividades, así como de aprovechar herramientas digitales e inteligencia artificial de manera responsable, con el fin de optimizar los procesos y generar soluciones innovadoras.

Adicionalmente, se abordaron temas relacionados con la actualización de materiales de capacitación, modernización de herramientas tecnológicas, sistematización de información y mejora en la presentación de contenidos institucionales.

Por su parte, el Vocal Ejecutivo Local subrayó la importancia de reforzar la comunicación institucional y la difusión de las actividades del INE en redes sociales, así como de mantener una planeación estratégica a través de agendas de trabajo semanales.

Finalmente, se reiteró el compromiso del INE Estado de México de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas y técnicas, con miras a garantizar la organización eficiente y transparente de los próximos procesos electorales.