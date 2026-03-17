Zonas arqueológicas están listas para recibir el equinoccio de primavera

Toluca, Méx.- En vísperas de la entrada de la primavera y ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a las zonas arqueológicas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya tiene todo listo para el Operativo Equinoccio de Primavera 2026, el propósito es garantizar la seguridad de visitantes y los trabajadores, así como la integridad del patrimonio arqueológico.

Este operativo estará en marcha del viernes 20 al domingo 22 de marzo, y entre las medidas de prevención y cuidado a las zonas arqueológicas, las y los visitantes no podrán ingresar con mascotas, alimentos, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas y bultos.

Para garantizar la certeza y seguridad en las visitas, el INAH subrayó que es necesario atender las indicaciones del personal del organismo, no acceder a espacios restringidos y respetar el horario, así como los aforos permitidos.

Dicho operativo abarca este fin de semana ya que el cambio de estación será el 20 de marzo, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Por tal motivo, la mayoría de las zonas arqueológicas recibirán al público en los horarios habituales de apertura; sin embargo, sugieren estar al pendiente de los avisos locales difundidos a través de las redes sociales de los sitios patrimoniales y del INAH, principalmente para verificar cuál será la última hora de acceso.

Por su importancia, algunas de las zonas manejarán días y horarios específicos, tal como es el caso de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en la que la Secretaría de Seguridad implementará el dispositivo de seguridad el 21 y 22 de marzo.

Específicamente en esta zona, el primer día, el ingreso será a las 7:00 horas, con cierre a las 17:00 y último acceso a las 16:30. Al día siguiente, la entrada será a las 8:00 horas y cerrará a las 17:00; el acceso será por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5.

A la vez, exhortaron al público nacional y extranjero a adquirir los boletos para el ingreso a las zonas arqueológicas que están bajo resguardo del INAH, únicamente en las taquillas de cada sitio.

Para que la visita sea lo más agradable posible, recomendaron asistir con ropa y calzado cómodo, así como con aditamentos para protegerse del sol.

Cabe destacar que Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más visitadas en México durante el equinoccio de primavera, el sitio ha recibido a más de 80 mil visitantes mexicanos y extranjeros.