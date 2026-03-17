Bienestar para las familias mexiquenses, eje de Caravana Itinerante por la Justicia Social

Ixtapan de la Sal, Méx.- Acercar orientación y trámites a la población, mediante atención directa y coordinación institucional, es el eje de la “Caravana Itinerante por la Justicia Social” inaugurada este martes en Ixtapan de la Sal, una estrategia que contribuye a brindar certeza jurídica y atender necesidades cotidianas de las familias mexiquenses.

En representación del Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado Edgar Hernán Mejía López, integrante del Órgano de Administración Judicial, asistió al evento inaugural, donde refirió que el Poder Judicial del Estado de México está para escuchar, atender y colaborar con la ciudadanía, a fin de facilitar la vida de las familias. Subrayó que la institución mantiene una presencia cercana, brindando orientación y acompañamiento en asuntos relevantes, particularmente en materia familiar y de identidad jurídica.

En su mensaje, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, Jesús George Zamora, quien encabezó el evento, señaló que esta iniciativa, considerada prioritaria en el Plan de Desarrollo estatal, es resultado de la colaboración entre poderes y permite acercar más de 125 trámites y servicios gratuitos o de bajo costo a comunidades alejadas y de difícil acceso, ofreciendo soluciones concretas a la población.

Por su parte, Jessica Rosalío Embriz, alcaldesa de Ixtapan de la Sal, invitó a la población a aprovechar este espacio, que durante tres días concentrará a diversas instituciones para brindar atención útil y oportuna, contribuyendo a generar confianza y condiciones de bienestar para las familias del municipio.

Durante esta jornada, que se desarrolla del 17 al 19 de marzo, el PJEdomex ofrece trámites y servicios de manera simultánea en Ixtapan de la Sal, Zumpango y Tlalnepantla. Entre ellos, mediación de conflictos, firma electrónica, divorcio por mutuo consentimiento, demandas por violencia familiar, rectificación de acta de nacimiento y acreditación de concubinato.

En el evento participaron la Jueza María Elena Pons Escalera, Enlace en Materia Civil Mercantil, Luis Alejandro Durán Abascal, en representación del Colegio de Notarios, Bertha Paredes Garduño, Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública e Iván Rafael Gutiérrez Zaldívar, Presidente del Sistema DIF municipal.