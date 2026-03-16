Movimiento Antorchista descarta buscar registro como partido: Pérez

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El dirigente estatal del Movimiento Antorchista en el Estado de México, Abel Pérez Zamorano aseguró que la organización no tiene planes inmediatos para convertirse en partido político y señaló que actualmente su prioridad es atender demandas sociales de la población, en medio de lo que calificó como un deterioro en el nivel de vida del país.

En entrevista, el líder explicó que el único intento reciente de la organización para constituirse como partido ocurrió en el estado de Puebla, donde buscaron el registro como partido local. Sin embargo, afirmó que el proceso fue frenado por decisiones políticas del gobierno estatal anterior.

“Cubríamos todos los requisitos y realizamos cada asamblea con la participación del instituto electoral. Todo el procedimiento fue impecable, pero de golpe se detuvo el proceso”, sostuvo.

Luego de lo anterior, la organización no ha iniciado nuevos esfuerzos para convertirse en partido en otros estados, pues actualmente su enfoque está en encabezar las demandas sociales de la población.

“El país vive una situación grave, ha habido un retroceso marcado en el nivel de vida y en el bienestar. Nuestra prioridad es atender esas necesidades más que competir en elecciones”, señaló.

Pérez Zamorano indicó que el Movimiento Antorchista mantiene participación política a través del respaldo a candidatos que, según la organización, se comprometen con las demandas populares a nivel municipal. No obstante, reconoció que actualmente su presencia en los gobiernos locales del Estado de México es limitada.

“En este momento no tenemos ningún municipio gobernado por antorchistas. Solo contamos con algunos regidores, alrededor de seis u ocho”, explicó.