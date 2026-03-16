Bajo Puente de San Andrés, un nuevo espacio recuperado para la comunidad: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó la ceremonia de apertura del Módulo Deportivo en el Bajo Puente de San Andrés, un nuevo espacio recuperado y rehabilitado integralmente para el beneficio de la comunidad.

Durante el evento, el alcalde subrayó que la recuperación de estos puntos es una estrategia fundamental de su administración para que niños, niñas, jóvenes y familias puedan practicar deporte y convivir en espacios dignos, fortaleciendo el tejido social de Tlalnepantla.

Dijo que esta iniciativa se alinea con la Estrategia Nacional de Atención a las Causas del Gobierno de México, la cual busca generar bienestar y fomentar la participación social mediante el rescate de áreas anteriormente sub utilizadas.

Pérez Cruz dijo que la rehabilitación de este recinto contempló la renovación de canchas multiusos y la instalación de juegos infantiles al aire libre, lo que garantiza un entorno seguro con iluminación de última generación y vigilancia constante para el disfrute de los usuarios en diversos horarios, totalmente gratis.

Durante el evento de inauguración resaltó la importancia que estos centros, sean inclusivos, integrando programas diseñados específicamente para la participación de adultos mayores y personas con discapacidad.

El presidente municipal, reafirmó su compromiso de poner la infraestructura pública al servicio de todos los sectores de la población, acciones que transforman el entorno urbano en centros de convivencia funcional y moderna.