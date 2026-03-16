Huellas de la Transformación propician “territorios de paz”

Naucalpan, Méx.- “Vamos dejando Huellas de la Transformación, y pretendemos llegar a todas y cada una de las comunidades de Naucalpan, colonias, fraccionamientos, pueblos y sus respectivos barrios”, expresó el alcalde Isaac Montoya, al entregar en Santa Cruz del Monte un parque recuperado y rehabilitado y con juegos infantiles.

Montoya Márquez, ante habitantes de Santa Cruz del Monte, expresó: “queremos llevar la justicia social que también se había quedado pendiente durante tantos años. Este espacio se encontraba desaprovechado y en una semana, fue recuperado como parte de las acciones que hemos emprendido para recuperar e iluminar más espacios y que sean propicios para la convivencia comunitaria y acrecentar los territorios de paz”, dijo.

Se trata de un trabajo integral en el que se acude con las diferentes instancias de gobierno como servicios públicos, obras públicas, desarrollo urbano y OAPAS, entre otros, para atender las problemáticas, que nunca fueron atendidas.

“Lo que queremos, nuestro objetivo es lograr una transformación que no se quede en la narrativa ni en el discurso, sino que se traduzca en que ustedes tengan una mejor calidad de vida” afirmó Montoya Márquez a las y los vecinos.

Anunció, que se tienen planes para rehabilitar y pavimentar la avenida Santa Cruz y contar con una mejor vialidad.

El alcalde, también informó que, para Santa Cruz del Monte, este año se contemplan dos acciones en materia hídrica como bombas nuevas para el pozo y tanque que abastece a esta comunidad con el suministro de agua.

En Santa Cruz del Monte, las y los trabajadores de Servicios Públicos llevaron a cabo distintas tareas como colocación de luminarias entre otras acciones.