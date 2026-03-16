CODHEM revisa en el Penal de Santiaguito casos que pueden ser sujetos de amnistía

Toluca, Méx.- Como parte de su programa permanente para verificar el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad en penales mexiquenses, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), acudió al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, a fin de brindar asesoría y realizar entrevistas relacionadas con casos que pudieran ser sujetos de amnistía.

Esta visita se realizó en coordinación con el Instituto de la Defensoría Pública, con el fin de acercar los servicios de ambas instancias a las personas internas, informó el Segundo Visitador General, Miguel Ángel Cruz Muciño, quien acudió con personal de la Comisión.

En el penal se otorgaron asesorías en temas diversos, principalmente sobre beneficios de preliberación y entrevistas con personas a cuyos casos podría ser aplicada la Ley de Amnistía.

Cabe destacar que en estas visitas se entrevista a las personas privadas de libertad, reiterando que de igual forma se guarda cercanía con sus familiares, con el objetivo de salvaguardar sus derechos humanos.