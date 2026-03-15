Urge fortalecer alianzas entre mujeres, subrayó Cecilia Lavalle, en la UAEMéx

Toluca, Méx.- En la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) la periodista mexicana y feminista, Cecilia Lavalle Torres, destacó la urgencia de fortalecer las alianzas entre mujeres para derribar las barreras que, pese a los avances aún generan desigualdad.

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, impartió la conferencia magistral La sororidad como estrategia política para la construcción de la igualdad y la paz, en el Centro Universitario Valle de México de la UAEMéx, espacio en el que la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, afirmó que la sororidad implica una forma profunda de estar unas con otras: reconocerse, acompañarse, respaldarse y actuar frente a dolores compartidos que, en muchas ocasiones, son minimizados.

La secretaria universitaria puntualizó que sororidad es también una decisión ética que debe ejercerse en la vida cotidiana para construir, entre mujeres, vínculos colectivos y conscientes, basados en el respeto, la confianza, el cuidado y la valentía.

Tal es la fuerza de la sororidad que, afirmó que estos lazos constituyen una fuerza colectiva capaz de impulsar transformaciones reales, por lo que las reflexiones derivadas de la conferencia deben traducirse en acciones concretas, ya que la igualdad y la paz se construyen con compromiso, conciencia y la voluntad de sostenerse unas a otras.

Por su parte, la directora del Centro Universitario UAEM Valle de México, Gloria Zamudio Villareal, afirmó que la sororidad es un acto político y ético mediante el cual las mujeres pueden tejer redes colectivas que impulsen sociedades más justas, incluyentes y humanas.

Asimismo, indicó que en la UAEMéx las mujeres tienen la oportunidad de liderar la construcción de espacios libres de violencia, promover la igualdad sustantiva e inspirar a otras a creer en su propio poder. En este sentido, destacó que las universitarias, a través de su labor cotidiana, pueden convertirse en un puente entre el conocimiento y la transformación de sus entornos.

Durante la conferencia, la panelista Cecilia Lavalle Torres enfatizó que, en un contexto marcado por estructuras patriarcales, es urgente fortalecer las alianzas entre mujeres para derribar las barreras que aún generan desigualdad.

La periodista explicó que, de acuerdo con la académica mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos, la sororidad constituye un pacto político entre mujeres que se reconocen como interlocutoras equivalentes e investidas de derechos, con el objetivo de propiciar mejores condiciones de vida y mayor participación política para ellas.

“La sororidad implica construir alianzas y no un club de amigas; es un pacto y no mujerismo; supone edificar respeto y, cuando es posible, afecto; permite disentir sin violencia y no necesariamente estar siempre de acuerdo. En suma, dijo, se trata de una estrategia para construir igualdad y paz”.

Finalmente, sostuvo que para avanzar hacia sociedades más justas se requieren alianzas sororales y también la solidaridad de hombres comprometidos con la justicia, con el fin de que todas las mujeres puedan vivir en libertad y sin miedo.