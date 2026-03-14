Empate con sabor amargo para el Toluca en casa ante Atlas

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.- Los Diablos Rojos del Toluca dejaron escapar la victoria en los últimos instantes y terminaron empatando 1-1 ante los Zorros del Atlas en el Estadio “Nemesio Diez”, en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo. El conjunto escarlata parecía tener el triunfo en la bolsa, pero un gol rojinegro en el tiempo agregado terminó por silenciar el llamado “Infierno”.

El encuentro llegó con un contexto complicado para los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed, quienes venían de caer 3-2 ante San Diego FC, en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup y además resentían la ausencia del mediocampista Marcel Ruiz por lesión. La buena noticia fue el regreso de Alexis Vega al once titular después de cuatro meses fuera de actividad.

El Toluca inició el partido con mayor iniciativa, tratando de imponer condiciones frente a su afición. Sin embargo, aunque tuvo mayor posesión de balón, el equipo mexiquense careció de profundidad en los primeros minutos. Al minuto 14, la afición escarlata rindió un emotivo homenaje a Marcel Ruiz, quien no pudo estar presente debido a su lesión.

Las primeras oportunidades claras llegaron conforme avanzó el encuentro. Pavel Pérez probó con un disparo de larga distancia que obligó a Camilo Vargas a intervenir, mientras que Atlas respondió con una peligrosa llegada de Arturo González, cuyo remate terminó estrellándose en el poste tras superar a la defensa local.

Antes del descanso, el Toluca generó sus mejores momentos ofensivos. Alexis Vega se convirtió en el principal generador de peligro, mientras que Antonio “Pollo” Briseño estuvo cerca de abrir el marcador con un par de remates de cabeza que exigieron al arquero rojinegro. Sebastián Córdova y Franco Rossi también intentaron desde media distancia, este último con un disparo que pegó en el poste.

Para la segunda mitad, el Atlas adelantó líneas y generó mayor peligro, obligando al arquero Luis García a intervenir en varias ocasiones. Mohamed respondió con modificaciones ofensivas al ingresar a Helinho y Paulinho, buscando mayor profundidad en ataque.

Cuando parecía que el partido terminaría sin goles, el Toluca rompió el cero en el tiempo agregado. Al minuto 90+2, una pared dentro del área entre Paulinho y Jesús Angulo terminó en el gol que adelantó a los escarlatas. Sin embargo, Atlas reaccionó de inmediato y, tras una jugada entre Luis Gamboa y Víctor Ríos, llegó el empate 1-1 que dejó un sabor amargo para los locales.

Con este resultado, el Toluca llega a 25 puntos y se mantiene momentáneamente en la parte alta de la tabla, mientras que Atlas suma una unidad que lo mantiene en zona de pelea por la clasificación.

Toluca

Titulares:

Luis García, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Luan García, Pavel Pérez, Fernando Arce, Everardo López, Franco Rossi, Víctor Arteaga y Sebastián Aceves.

Suplentes:

Hugo González, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho, Mauricio Isais, Paulinho y Alek Álvarez.

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Atlas

Titulares:

Camilo Vargas, Edgar Zaldívar, Germán Rodríguez, Diego González, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Aldo Rocha, Manuel Capasso y Arturo González.

Suplentes:

Antonio Sánchez, Adrián Mora, Gustavo Del Prete, Eduardo Aguirre, Víctor H. Ríos, Roberto Suárez, Jesús Serrato, José Luis Martín, Jesús Guillén y Luis Gamboa.