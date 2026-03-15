Respalda Ricardo Moreno visión municipalista de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, refrendó su respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al sumarse al posicionamiento nacional suscrito por presidentas y presidentes municipales de Morena, en el que se expresa apoyo a una ruta de fortalecimiento institucional y municipal en favor del país.

Con esta postura, el alcalde toluqueño ratifica su convicción de impulsar un modelo de gobierno que reconoce a los municipios como la instancia más cercana a la ciudadanía y como un pilar fundamental para consolidar una democracia más eficaz, sensible y con mayor capacidad de respuesta.

El posicionamiento respalda una visión de transformación que busca fortalecer la vida pública desde lo local, consolidar instituciones más eficientes y generar mejores condiciones para orientar recursos a obras, servicios e infraestructura social que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.

En ese sentido, Ricardo Moreno reafirma su compromiso de seguir trabajando por una Toluca con instituciones sólidas, finanzas responsables y una visión social que coloque en el centro a las y los toluqueños, privilegiando el desarrollo urbano, los servicios públicos y la atención de las necesidades más apremiantes de la población.

Este respaldo se inscribe en una visión compartida de transformación, en la que gobernar significa servir, construir comunidad y dar resultados. Desde Toluca, el gobierno municipal continuará acompañando con responsabilidad, cercanía y sentido social los esfuerzos que permitan consolidar bienestar y progreso para la gente.