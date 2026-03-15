Autoridades electorales no pertenecen al gobierno o partido, pertenecen a los ciudadanos: Ruiz

Toluca, Méx.- Modificar las reglas electorales desde el poder, pondría en riesgo la imparcialidad de las elecciones, expresó la titular de la dirigencia del PRI en el Estado de México, Cristina Ruíz Sandoval.

Agregó que respaldó la postura de su bancada en el Congreso de la Unión y sostuvo que la reforma electoral impulsada desde el gobierno federal, representa un riesgo para la autonomía de las instituciones que organizan y vigilan las elecciones en el país.

Ruiz Sandoval, señaló que el partido acompañó el trabajo legislativo de la oposición para frenar cambios que habrían debilitado al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral.

“Debilitar al INE o al Tribunal Electoral no es una reforma democrática. Es abrir la puerta a procesos electorales con menos garantías y menos equilibrio”, advirtió.

Sostuvo que las instituciones electorales no son una concesión del gobierno en turno, sino el resultado de años de exigencia ciudadana para contar con autoridades independientes y elecciones confiables.

Por ello, dijo, la postura del PRI no responde a una lógica de confrontación política, sino a la defensa de reglas que permiten que el voto de cada ciudadano cuente y sea respetado.

“El PRI no va a acompañar cambios que pongan en riesgo la imparcialidad de las elecciones. Las autoridades electorales no pertenecen a un gobierno ni a un partido, pertenecen a los ciudadanos”, finalizó .