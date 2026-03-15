Activa Metepec protocolos de atención tras intensa lluvia dominical

Metepec, Méx. — Tras la intensa lluvia registrada la tarde de este domingo, el gobierno municipal de Metepec activó de inmediato los protocolos de atención y monitoreo para prevenir afectaciones en diferentes zonas del municipio.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, informó que diversas áreas del ayuntamiento se mantienen en coordinación para atender cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones.

El edil señaló que, ante la fuerza de la lluvia, se desplegaron acciones conjuntas entre la Policía Municipal y el grupo de reacción Tlanchana, con el objetivo de vigilar puntos susceptibles de encharcamientos, apoyar a la ciudadanía y mantener el orden en vialidades.

“Ante la intensa lluvia de esta tarde del domingo activamos todos nuestros protocolos, en coordinación con la Policía Municipal y el grupo Tlanchana”, publicó el alcalde en sus plataformas digitales.

Asimismo, el gobierno local hizo un llamado a la población para reportar cualquier emergencia o afectación a través de la línea telefónica *7311, la cual permanece activa para recibir solicitudes de apoyo y canalizarlas de manera inmediata a las áreas correspondientes.

Las autoridades municipales indicaron que personal operativo realiza recorridos de supervisión en distintas colonias y avenidas principales para verificar el funcionamiento de la infraestructura pluvial y atender posibles encharcamientos o incidentes derivados de las condiciones meteorológicas.

El ayuntamiento de Metepec reiteró que continuará atento a la evolución del clima durante los próximos días y exhortó a la población a extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del gobierno municipal.