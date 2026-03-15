Artesanos Metepec listo y con fuerza para la liguilla

Metepec, Méx.– Artesanos de Metepec firmó un cierre contundente en la fase regular del torneo tras golear 4-0 a Caja Oblatos CFD en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo “La Hortaliza”, resultado que le permitió asegurar el liderato general con 42 unidades y avanzar de manera directa a las semifinales.

El conjunto mexiquense mostró desde el arranque su intención de dominar el partido. Con una propuesta ofensiva, buen control del mediocampo y presión constante sobre su rival, los de Metepec lograron imponer condiciones y poco a poco inclinar el encuentro a su favor.

La ventaja llegó apenas al minuto 10, cuando Enrique Gómez apareció dentro del área para abrir el marcador y encender el ánimo de la afición local. A partir de ese momento, Artesanos tomó el control del partido, administró la posesión del balón y neutralizó cualquier intento ofensivo del conjunto visitante.

Para la segunda mitad, el cuadro local mantuvo el mismo ritmo y amplió su ventaja. Sergio Vázquez fue el encargado de marcar el 2-0 desde la pena máxima, ejecutando con seguridad el disparo que puso mayor tranquilidad al líder del torneo.

En la recta final del encuentro llegó la confirmación del dominio metepequense. Al minuto 81, Alan Mata apareció para marcar el tercer tanto del partido y prácticamente sentenciar el compromiso. Apenas dos minutos después, al 83’, Sergio Vázquez volvió a hacerse presente para firmar su doblete y colocar el 4-0 definitivo.

Con estas dos anotaciones, Vázquez alcanzó las 15 dianas en el torneo, colocándose de manera momentánea como líder absoluto de goleo, a reserva de un par de encuentros pendientes por disputarse en la jornada.

Al finalizar el partido, el delantero destacó el esfuerzo del equipo y la importancia de cerrar fuerte la fase regular. “Era muy emotivo volver a encontrarme con el gol; a pesar de que somos líderes, teníamos que salir a apretar para sacar más diferencia”, expresó.

Con este resultado, Artesanos de Metepec concluye la fase regular como el mejor equipo del campeonato y ahora tendrá una semana de descanso antes de afrontar las semifinales, donde buscará mantener su buen paso y acercarse al objetivo del título.