Mexibús y Mexicable operarán con horario especial este 16 de marzo

Toluca, Méx.- El sistema de transporte masivo del Estado de México informó que el próximo lunes 16 de marzo el servicio del Mexibús y Mexicable operará con horario especial, por lo que se recomendó a las personas usuarias tomar previsiones para planificar sus traslados.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV), las cuatro líneas del Mexibús iniciarán operaciones desde las 04:00 horas, con variaciones en los últimos recorridos dependiendo de cada ruta y terminal.

En la Línea I, el servicio partirá de Ojo de Agua de 04:00 a 00:29 horas y de Ciudad Azteca de 04:46 a 01:15 horas; además, en el ramal Ojo de Agua–AIFA el horario será de 04:00 a 23:00 horas y desde el aeropuerto de 04:10 a 23:00 horas.

Para la Línea II, el servicio de Américas operará de 04:00 a 23:56 horas y desde Quebrada de 04:59 a 00:55 horas; mientras que en el ramal Américas–Río de los Remedios, el horario será de 05:00 a 22:33 horas y de Río de los Remedios a Américas de 05:40 a 23:13 horas.

En la Línea III, el recorrido desde Chimalhuacán se realizará de 04:00 a 23:54 horas y desde Pantitlán de 04:57 a 00:51 horas; en tanto, el ramal Acuatilpilco–Central de Abastos operará de 04:00 a 00:13 horas y de Central de Abastos a Pantitlán de 04:22 a 00:35 horas.

Para la Línea IV, el servicio desde Terminal UMB será de 04:05 a 23:37 horas y desde La Raza de 05:23 a 00:55 horas.

En tanto, en el caso del Mexicable, en sus Líneas I y II el horario de operación será de 07:00 a 23:00 horas.

Datos oficiales indican que, este sistema de transporte conformado por el Mexibús y el Mexicable, es uno de los más utilizados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con datos oficiales del gobierno estatal, el Mexibús moviliza diariamente a más de 300 mil usuarios, mientras que el Mexicable transporta alrededor de 40 mil personas al día, consolidándose como alternativas de movilidad para miles de habitantes que se trasladan entre municipios de la zona conunrbada y la capital del país.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a consultar los horarios y prever tiempos de traslado, ya que en días con ajustes operativos la frecuencia del servicio puede variar.