GEM, SNTE y SIPINNA fortalecen acciones para proteger a la niñez del EdoMéx

Redacción

Redacción 13 marzo, 2026

13 marzo, 2026 Municipios

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Atlautla, Méx.- Con el objetivo de reforzar las acciones en favor del bienestar de niñas, niños y adolescentes, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió al municipio de Atlautla para atestiguar la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres del Estado de México (SeMujeres), la Sección 36 Valle de México del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Estado de México.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que el Gobierno del Estado de México se suma a este esfuerzo conjunto para fortalecer las acciones dirigidas a la protección de la niñez mexiquense, al tiempo que refrendó el compromiso de su administración para seguir impulsando políticas públicas que garanticen el bienestar y desarrollo integral de la infancia y adolescencia.

En su mensaje, Gómez Álvarez reconoció la labor del magisterio mexiquense y subrayó que son las y los docentes quienes darán vida al acuerdo firmado, al ser actores clave en la formación de las nuevas generaciones y en la construcción de entornos escolares seguros.

“La única intención de hacer uso de la palabra es agradecer a todos los que integran el presídium, pero mi reconocimiento va principalmente para las bases, para todos los maestros que están frente a grupo, para quienes harán un esfuerzo especial por darle vida a este convenio”, expresó la gobernadora.

Señaló que el Gobierno estatal apuesta por el trabajo coordinado con el magisterio para alcanzar un objetivo que calificó como un acto de justicia y una necesidad social: trabajar por el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Asimismo, manifestó su respaldo a las acciones que se deriven de este acuerdo y aseguró que la administración estatal brindará el apoyo necesario para que el convenio cumpla sus objetivos.

“Con esta firma quiero decirles que no solamente participo como testigo de honor, sino que me sumo a ese compromiso. Lo que el Gobierno del Estado tenga que hacer para que este convenio se fortalezca y logre su objetivo, no duden que estaremos con ustedes”, afirmó.

Durante su intervención, también reiteró su reconocimiento a las y los docentes por su papel fundamental en la formación de la sociedad, al recordar que todas las personas han sido formadas por algún maestro a lo largo de su vida.

“Ustedes merecen mucho más porque son quienes forjan a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestra ciudadanía. Todos los que estamos aquí somos producto del trabajo de un maestro”, enfatizó.

El convenio suscrito reconoce al magisterio como un actor estratégico en la prevención de las violencias y en la promoción de relaciones igualitarias dentro de los espacios escolares.

El documento fue firmado por María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México; Mónica Miriam Granillo Velazco, secretaria general de la Sección 36 del SNTE Valle de México; y Tania Montcerrat Granados Cervantes, secretaria ejecutiva del SIPINNA estatal. También participó como testigo de honor Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura del Estado de México.

Entre los objetivos del acuerdo destaca impulsar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de la profesionalización y capacitación del magisterio mediante procesos formativos en temas de igualdad y perspectiva de género.

Asimismo, se contempla la integración del Centro de Aprendizaje Digital (CAD-SeMujeres) como herramienta para el desarrollo de competencias en la materia, así como la difusión de la campaña “En redes no te enredes”.

El convenio también prevé la incorporación de la Guía y la Caja de Herramientas Prácticas para la Prevención y Detección de Violencias en Espacios Escolares, además de la implementación de la Estrategia para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con el propósito de fortalecer las capacidades del personal educativo para promover entornos escolares seguros y contribuir a la prevención del embarazo adolescente mediante acciones de formación y sensibilización.

A la ceremonia asistieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura mexiquense; Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado de México; Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género; y Jenaro Martínez Reyes, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, entre otros funcionarios y representantes del sector educativo.