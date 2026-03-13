Detenidas 44 personas por extorsión a automovilistas en carreteras de la zona nororiente

Toluca, Méx.- El diputado Samuel Hernández, anunció que derivado de un llamado al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizado el 20 de enero, se han detenido a 44 personas por presuntas extorsiones contra automovilistas en las carreteras de la zona nororiente, donde implementaban falsos operativos en los que fingían ser policías ministeriales.

Al encabezar el Simulador Legislativo Jóvenes del Distrito 33 Ojo de Agua realizado en el Congreso mexiquense con estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), dijo que solicitó al fiscal información y, de ser procedente, la apertura de investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas sobre presuntos abusos y extorsiones en la carretera federal México–Pachuca, principalmente en la zona de Tecámac y Ojo de Agua.

Dijo que era un reclamo popular, y ya hay 44 detenidos por extorsiones, principalmente en las carreteras Tulancingo y México-Pachuca, vialidades muy importantes.

Asimismo, compartió con los estudiantes los alcances de las reformas con las que se castiga con hasta 8 años de prisión al hombre que, con la intención de dañar a una mujer, emplee como medio a sus hijas, hijos, familiares o personas cercanas a través de amenazas u otras conductas, lo que es conocido como violencia vicaria.

Indicó que se han avalado diferentes reformas en materia de extorsión para la protección de la población, particularmente de las personas comerciantes y automovilistas, así como la expedición de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, con lo cual esta conducta se perseguirá de oficio y se fortalecerá la coordinación interinstitucional y transversal para su combate.