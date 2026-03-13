Jalisco recibe a 12 países en clasificatorio de boxeo rumbo a Centroamericanos 2026

Guadalajara, Jalisco.- La ciudad de Guadalajara, Jalisco, recibirá a 12 países además de México que participa como sede, que buscarán asegurar sus plazas en el Clasificatorio de Boxeo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen que se llevará a cabo del 12 al 16 de marzo en el Domo del CODE Alcalde; mientras que, la asignación de boletos para la justa regional se determinará de acuerdo con el torneo clasificatorio organizado por la Confederación Panamericana de Boxeo.

En total participarán poco más de 80 atletas provenientes de distintos países del continente, entre ellos Barbados, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela y México.

Las competencias se disputarán en siete divisiones por rama:

Varonil: 50-55 kg, 55-60 kg, 60-65 kg, 65-70 kg, 75-80 kg, 85-90 kg y más de 90 kg.

Femenil: 48-51 kg, 51-54 kg, 54-57 kg, 57-60 kg, 60-65 kg, 65-70 kg y 70-75 kg.

La selección nacional categoría élite está encabezada por la campeona mundial juvenil Valeria Amparán Pizarro, en la división de los 51 kilogramos, así como por la olímpica de París 2024, Citlalli Vanessa Ortiz en los 70 kg.

En la rama femenil también integran el representativo nacional Ariadna Jeanette Gil Alonso (54 kg), Guadalupe Sherlyn Torres Tavares (57 kg), Paula Jazmín Hernández Cortés (60 kg), Darianne Hernández Olvera (65 kg) y Lorien Elizabeth Alonso Salas (75 kg).

El combinado varonil está conformado por Christopher Santos Mancilla (55 kg), Harold Armin Santos Mancilla (60 kg), Hugo Yahir Barrón Leal (65 kg), Abel Álvarez Zayas (70 kg), Emiliano Reducindo Aguayo (80 kg), Emilio Molina Toral (90 kg) y Javier Alejandro Cruz Hernández (+90 kg).

La delegación estará bajo la dirección de los entrenadores Diego Daniel Salas Niño, Erick Eduardo Navarro Lizarraras, Estrella Ivonne Durón López, Julio César Lara Ayala, así como el médico José Luis Piedracruz Carreto, el nutriólogo Jorge Mauricio López Paz y el fisioterapeuta Luis Alberto Castillo Fuentes.

La actividad se desarrollará del 12 al 16 de marzo con dos sesiones de combates programadas a las 12:00 y 17:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la ceremonia de inauguración está prevista para este jueves.

El clasificatorio se llevará a cabo de la siguiente manera: del 12 al 15 de marzo se disputarán las rondas preliminares y el 16 de marzo se celebrarán las finales. En total se competirán 14 divisiones olímpicas, siete por rama y con combates a tres asaltos.

El torneo se desarrollará además bajo la supervisión de 20 jueces internacionales, 17 jueces nacionales y cinco delegados de la Confederación Panamericana de Boxeo y la Federación Mexicana de Boxeo (FMB).

Este certamen internacional representa una de las últimas oportunidades para asegurar plazas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de formar parte del inicio del ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.

Con la realización de este clasificatorio, Jalisco reafirma su posición como uno de los principales referentes del deporte en el continente, al contar con infraestructura deportiva de primer nivel y una amplia experiencia organizativa al albergar competencias nacionales e internacionales de alto rendimiento.