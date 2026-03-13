Diablas remontan y vencen a Pumas en el “Infierno”

Foto: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- Las Diablas Rojas del Toluca demostraron carácter y capacidad de reacción al remontar el marcador para imponerse 4-2 a Pumas, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX Femenil disputado en el Estadio Nemesio Diez. Con este resultado, el conjunto escarlata sumó tres puntos valiosos que lo colocan momentáneamente en el segundo lugar de la clasificación general con 25 unidades.

El duelo comenzó con un ritmo intenso y con ambos equipos intentando generar peligro desde los primeros minutos. Toluca buscó adueñarse del balón y presionar en campo rival, mientras que Pumas apostó por el orden defensivo y los contragolpes. Fue al minuto 39 cuando las universitarias lograron abrir el marcador gracias a Stephanie Ribeiro, quien definió con precisión para poner el 0-1 y silenciar momentáneamente el “Infierno”.

Para la segunda mitad, el equipo mexiquense salió con mayor determinación y encontró pronto la recompensa. Al minuto 59, Kayla Fernández apareció para marcar el 1-1 y devolver la esperanza a las Diablas Rojas.

La presión escarlata continuó y al 68 llegó la voltereta cuando Faustine Robert aprovechó una oportunidad frente al arco para colocar el 2-1. El impulso anímico de Toluca se reflejó nuevamente en el marcador apenas cuatro minutos después, cuando Eugénie Le Sommer firmó el 3-1 al minuto 72.

Pumas no bajó los brazos y logró acercarse al minuto 74 con anotación de Wendy Bonilla, que puso el 3-2 y mantuvo la incertidumbre en el cierre del partido. Sin embargo, Toluca supo controlar el encuentro y al minuto 87 Brenda Díaz selló la victoria con el 4-2 definitivo.

Con este resultado, el conjunto escarlata se mantiene en la pelea por los primeros puestos del torneo. Ahora Toluca se prepara para visitar al América el próximo lunes 16 de marzo, a las 20:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Toluca:

Valeria Martínez, Karla Martínez, Yaneisy Rodríguez, Abby Erceg, Cinthya Peraza, Casandra Cuevas, Mitsy Ramírez, Liliana Fernández, Sofía Jakobsson, Faustine Robert y Eugénie Le Sommer.

Suplentes:

Adriana Meza, Kayla Fernández, Mariel Román, Diana Guatemala, Denisha Blackwood, Natalia Macías, Brenda Díaz, Blanca Muñoz y Manuela Pavi.

Pumas:

Wendy Toledo, Stephanie Ribeiro, María Torres, Nayely Bolaños, Nicole Hix, Paola Chavero, Fernanda Dávila, Celia Gaynor, Alejandra Guerrero, Montserrat Hernández y Silvana Flores.

Suplentes:

Paola López, Ana Mendoza, Michelle Dorantes, Abril Aguirre, Wendy Bonilla, Fátima Delgado, Karen Becerril, Nayeli Díaz, Alexa Huerta y Michelle González.