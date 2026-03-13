Últimos días para inscribirse a “Toluca se Pone en Forma” y ganar hasta 75 mil pesos

Toluca, Méx.- El alcalde Ricardo Moreno y la Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, invitaron a la población a participar en “Toluca se Pone en Forma”, y sumarse a esta dinámica que promueve hábitos saludables y ganar hasta 75 mil pesos.

Moreno Bastida explicó que la estrategia es una respuesta a la problemática que enfrenta el municipio en materia de salud pública, pues en la ciudad, cuatro de cada diez muertes están relacionadas al sobre peso, además de los padecimientos del corazón y diabetes, que surgen a consecuencia de erróneos hábitos alimenticios.

El alcalde llamó a dar el paso definitivo e inscribirse antes del sábado 14 de marzo en los módulos instalados en San Pedro Totoltepec, Plaza de los Mártires, Parque Seminario y Capultitlán, donde las y los interesados pueden registrarse de manera sencilla para integrarse a los 9 mil que ya han comenzado a notar cambios en su físico.

A su vez, Pegueros Velázquez recordó que la inscripción al reto es gratuita, y durante el desafío pueden conocer su nivel de grasa y masa muscular, además de recibir un plan de alimentación personalizado que contribuya a mejorar sus rutinas y costumbres.

Asimismo, señaló que a través de las redes sociales oficiales del DIF Toluca y del Ayuntamiento pueden ubicar su módulo más cercano para unirse a las clases comunitarias de baile, yoga, box y cardio, igualmente pueden acudir a los gimnasios que han ofrecido descuentos y pases gratuitos.