Cortometraje de estudiantes UAEMéx, entre los mejores del Festival de Cine de Guanajuato

Toluca, Méx.– El talento, la pasión por el séptimo arte y la creatividad llevó a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) a colocarse entre los finalistas del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) con el cortometraje “Otra Forma”, un proyecto realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Este gran trabajo cinematográfico fue creado por diez estudiantes universitarios, nueve de la licenciatura en Comunicación y uno de Sociología, quienes representaron a su facultad en la edición 17 del Rally Universitario, una de las competencias más importantes del festival que reúne a jóvenes realizadores de distintas instituciones del país.

El cortometraje, con una duración de seis minutos, es un drama que narra la historia de Lorena, una mujer de 68 años que emprende un viaje junto a su nieto Lucas para visitar a una amiga que la ayudará con un pendiente doméstico.

Sin embargo, sus planes cambian cuando descubre que la persona que debía realizar el trabajo falleció, situación que desencadena una reflexión sobre la vida cotidiana y las relaciones humanas.

De acuerdo con el equipo creativo, la historia busca visibilizar a las mujeres protagonistas desde una perspectiva más humana, alejándose de los estereotipos tradicionales y mostrando la complejidad de sus experiencias.

Además, el proyecto se inspira en las tradiciones, supersticiones y rituales cotidianos de las raíces latinoamericanas, así como en las conversaciones entre mujeres, elementos culturales que forman parte de la vida comunitaria y de la memoria colectiva.

Como parte del Rally Universitario del festival, los estudiantes enfrentaron el reto de filmar y posproducir el cortometraje en solo 48 horas, un desafío que pone a prueba las habilidades creativas, técnicas y narrativas de las y los participantes.

Gracias al talento de las y los estudiantes de la UAEMéx, el cortometraje “Otra Forma” ya se posiciona entre los seis finalistas del festival, lo que consolida la presencia del talento universitario mexiquense en uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de México.