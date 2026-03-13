Ecatepec encabeza operativo intermunicipal con Jaltenco y Coacalco

Redacción

Redacción 13 marzo, 2026

13 marzo, 2026 Municipios

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Ecatepec, Méx.- Las presidentas municipales de Ecatepec y Jaltenco, Azucena Cisneros Coss y María del Rosario Payne Islas, respectivamente, así como autoridades de Coacalco, arrancaron el operativo Blindaje, que consiste en patrullajes estratégicos para combatir delitos de alto impacto en las zonas limítrofe de estos municipios, con apoyo de Marina, Sedena y Guardia Nacional.

Cisneros Coss, Payne Islas y César Cardoso Hernández, comisario de Seguridad Pública de Coacalco, dieron el banderazo de salida al dispositivo en avenida Recursos Hidráulicos, a la altura de la colonia Abel Martínez, en Ecatepec.

Durante más de tres horas de operativo, fuerzas policiacas de los tres municipios, junto con Sedena, Guardia Nacional y Marina, recorrieron en patrullaje estratégico colonias de alta incidencia en los límites de Ecatepec, Jaltenco y Coacalco.

“Hoy tenemos más coordinación entre municipios. Fortalecemos operativos con Coacalco y Ecatepec, estaremos trabajando con intercambio de información, unimos fuerzas para dar seguridad a la gente”, afirmó Cisneros Coss.

Mediante coordinación intermunicipal buscan prevenir delitos de alto impacto que se cometen en la zona limítrofe, como robo de vehículo y a transeúnte, narcomenudeo y homicidios, entre otros.

En el despliegue operativo en territorio de Ecatepec recorrieron colonias como Potrero del Rey, Luis Donaldo Colosio, Golondrinas y los márgenes del canal Cartagena.

En Jaltenco ingresaron a zonas conflictivas, como Alborada Jaltenco y Zonas 2 y 4, donde se registran delitos como narcomenudeo, robo de motocicletas y homicidios.

En Coacalco el dispositivo recorrió avenida Presidentes, la unidad habitacional San Rafael y las colonias Potrero La Laguna, Unidad Morelos y Rinconada Coacalco, igualmente identificadas como prioritarias.