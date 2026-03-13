Delfina Gómez e Ivette Topete encabezan Mesa de la Paz en Amecameca

Amecameca, Méx.- La gobernadora Mtra. Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en este municipio, acompañada por la alcaldesa Dra. Ivette Topete García.

Durante la reunión se analizaron los avances en materia de seguridad exclusivos del municipio de Amecameca.

Las autoridades estatales informaron que, del 1 de enero al 12 de marzo de este año, ha disminuido el 26% en delitos de alto impacto; una reducción del 83% en el robo de vehículo sin violencia, en comparación con el 2025.

Durante la sesión, la Dra. Ivette Topete solicitó formalmente a la Gobernadora y al Fiscal General del Estado, su apoyo prioritario para esclarecer los hechos suscitados en la delegación de Santa Isabel Chalma, donde dos personas perdieron la vida.

Asimismo, pidió intensificar las labores de búsqueda para encontrar a las dos personas de diferentes comunidades que se han extraviado y aún no han sido localizadas.

“Agradezco todo el respaldo que expresa nuestra Gobernadora, su presencia y su compromiso nos fortalecen para seguir garantizando la tranquilidad de nuestro municipio y de todas las familias amecamequenses”, expresó la alcaldesa.