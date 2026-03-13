Delfina Gómez refuerza compromiso con la educación en Tepetlixpa

Tepetlixpa, Méx.- En el marco de su gira de trabajo por la Región de los Volcanes, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirmó su compromiso con la educación y el bienestar social, al entregar infraestructura educativa y mobiliario escolar a ocho planteles de Tepetlixpa, así como las etapas tres y cuatro del edificio Xochipilli de la Universidad Intercultural del Estado de México, una obra que implicó una inversión de 22.29 millones de pesos.

Durante su visita, la mandataria destacó que “la educación es esencial para los Gobiernos de la Transformación” y subrayó la importancia de continuar mejorando las instalaciones educativas en todo el Estado de México. Asimismo, enfatizó que este año, denominado “El Año de las Obras en el Estado de México”, se trabaja de manera coordinada en los 125 municipios, impulsando acciones en materia de salud, seguridad, desarrollo económico, campo, bienestar social e infraestructura educativa.

En Tepetlixpa, la gobernadora recorrió el edificio Xochipilli, que amplía los espacios para las licenciaturas en Desarrollo Sustentable y Salud Intercultural, programas que integran la enseñanza del náhuatl y del inglés. La Universidad Intercultural del Estado de México, primera de su tipo en el país, busca dignificar y revitalizar la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios. En este plantel, el 76 por ciento de la matrícula está conformado por mujeres, lo que Gómez Álvarez calificó como un ejemplo de que “es tiempo de mujeres”.

La mandataria agradeció la participación de autoridades locales y estatales, así como de docentes, supervisores y padres de familia, resaltando que los logros en infraestructura educativa son resultado del trabajo coordinado entre ciudadanos, legisladores y gobiernos municipales y estatales. Destacó también la importancia de la recaudación fiscal, que permite realizar obras en beneficio de la comunidad, así como la colaboración con la presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete García, y otros representantes locales y estatales.

Gómez Álvarez resaltó el valor histórico y cultural de Tepetlixpa, tierra de la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, recordando su lucha por la educación y los derechos de las mujeres, y enfatizó que la educación es la base para construir una sociedad más inclusiva y con mayor bienestar.

Delfina Gómez detalló la intensa agenda de la jornada al iniciar con una reunión de la Mesa de Paz en Amecameca, en la que participaron integrantes de seguridad, Guardia Nacional, Sedena, Marina y Centro Nacional de Inteligencia, para reforzar la paz, la justicia y la seguridad en la región. Posteriormente, entregó infraestructura y mobiliario a 26 escuelas de Amecameca y firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres, la sección 36 del SNTE y SIPINNA, orientado al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Con estas acciones, la gobernadora reiteró que el Estado de México avanza con visión de futuro, impulsando la educación y la formación de nuevas generaciones de profesionales comprometidos con el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de las culturas originarias.