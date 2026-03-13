Vientos derriban la protección de obras en el Paseo Bravo

Desde Puebla

Los fuertes vientos derribaron la estructura de protección de obras en el Paseo Bravo, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

A través de redes sociales, indicó que acudieron a la zona para realizar labores de mitigación de riesgos.

Tras las maniobras correspondientes, el sitio fue verificado y quedó sin representar riesgo para la población.

¡Tome sus precauciones!, este jueves habrá rachas de viento de 40 a 50 km/h

¡Tome sus precauciones!, pues este jueves habrá rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora, advirtió el gobierno de Puebla.

Detalló que las zonas más afectadas serán las regiones del Valle de Serdán, parte de la Mixteca y la zona Metropolitana de Puebla.

Este fenómeno se origina por la interacción de un sistema anticiclónico con el Frente frío número 40.

Ante estas condiciones, recomendaron a los planteles educativos ubicados en estas regiones suspender actividades al aire libre, a fin de proteger la integridad de estudiantes y personal docente.