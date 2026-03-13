Vientos derriban la protección de obras en el Paseo Bravo
- Redacción
- 13 marzo, 2026
- Nacional e Internacional
- México, Paseo Bravo, Puebla
- 0 Comments
Desde Puebla
Los fuertes vientos derribaron la estructura de protección de obras en el Paseo Bravo, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
A través de redes sociales, indicó que acudieron a la zona para realizar labores de mitigación de riesgos.
Tras las maniobras correspondientes, el sitio fue verificado y quedó sin representar riesgo para la población.
¡Tome sus precauciones!, este jueves habrá rachas de viento de 40 a 50 km/h
¡Tome sus precauciones!, pues este jueves habrá rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora, advirtió el gobierno de Puebla.
Detalló que las zonas más afectadas serán las regiones del Valle de Serdán, parte de la Mixteca y la zona Metropolitana de Puebla.
Este fenómeno se origina por la interacción de un sistema anticiclónico con el Frente frío número 40.
Ante estas condiciones, recomendaron a los planteles educativos ubicados en estas regiones suspender actividades al aire libre, a fin de proteger la integridad de estudiantes y personal docente.